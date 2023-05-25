Margot Robbie'den "Bir Zamanlar Hollywood'da" itirafı: Ayaklarım özellikle kirli kaldı

2019 yapımı, Tarantino imzalı "Bir Zamanlar Hollywood'da" filminde yalınayak dolaştığı ve ayakkabı giymekten nefret ettiği söylenen, hayatını kaybetmiş oyuncu Sharon Tate'i canlandıran Margot Robbie, bir sahnedeki kirli ayaklarının nedenini açıkladı.
32 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, Tarantino'nun filmin ikonik sahnesinden önce ayaklarını temizlememesini özellikle istediğini söyledi.
Vogue'un YouTube dizisinin yeni bölümünde Robbie, filmde ayaklarının kirli görünmesini kendisinin istemediğini ve bu kararın spontane olduğunu söyledi.
"Karakterim kendini beyazperdede görmek için sinema salonuna giriyor ve botlarını çıkarıp ayaklarını uzatarak yerleşiyor" diyen ünlü isim, "Ama ayaklarım kirliydi çünkü sette dolaşıyordum. Filmde de kirli kaldılar çünkü Quentin Tarantino 'Temizleme. Onları temizleme' dedi" ifadelerini kullandı.
Margot Robbie, sözlerine "Biri ayaklarımı temizlemek için koştu ve o da 'Hayır, bu gerçek. Böyle kalsın' dedi" diye devam etti.
Filmin çok konuşulan sahnesinde Robbie, sinema salonundayken ayakkabılarını çıkarıyor ve ayaklarını önündeki koltuğa koyuyordu.
Hatta bu sahne Brad Pitt'in rol arkadaşı Robbie'yle dalga geçmesine yol açmıştı. "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında ödül kazanan Pitt, "Rol arkadaşlarıma, Leo'ya, Margot Robbie'ye, Margot Robbie'nin ayaklarına teşekkür etmek istiyorum" demişti.