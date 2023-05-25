Margot Robbie'den "Bir Zamanlar Hollywood'da" itirafı: Ayaklarım özellikle kirli kaldı

Quentin Tarantino imzalı "Bir Zamanlar Hollywood'da"daki (Once Upon a Time... in Hollywood) filminde rol alan Margot Robbie, bir sahnedeki kirli ayaklarının sebebini açıkladı.

Margot Robbie'den "Bir Zamanlar Hollywood'da" itirafı: Ayaklarım özellikle kirli kaldı - 1

2019 yapımı, Tarantino imzalı "Bir Zamanlar Hollywood'da" filminde yalınayak dolaştığı ve ayakkabı giymekten nefret ettiği söylenen, hayatını kaybetmiş oyuncu Sharon Tate'i canlandıran Margot Robbie, bir sahnedeki kirli ayaklarının nedenini açıkladı.

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Margot Robbie'den "Bir Zamanlar Hollywood'da" itirafı: Ayaklarım özellikle kirli kaldı - 2

TARANTINO İSTEMİŞ

32 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, Tarantino'nun filmin ikonik sahnesinden önce ayaklarını temizlememesini özellikle istediğini söyledi.

Margot Robbie'den "Bir Zamanlar Hollywood'da" itirafı: Ayaklarım özellikle kirli kaldı - 3

Vogue'un YouTube dizisinin yeni bölümünde Robbie, filmde ayaklarının kirli görünmesini kendisinin istemediğini ve bu kararın spontane olduğunu söyledi.

Margot Robbie'den "Bir Zamanlar Hollywood'da" itirafı: Ayaklarım özellikle kirli kaldı - 4

"OUENTIN 'AYAKLARINI TEMİZLEME' DEDİ"

"Karakterim kendini beyazperdede görmek için sinema salonuna giriyor ve botlarını çıkarıp ayaklarını uzatarak yerleşiyor" diyen ünlü isim, "Ama ayaklarım kirliydi çünkü sette dolaşıyordum. Filmde de kirli kaldılar çünkü Quentin Tarantino 'Temizleme. Onları temizleme' dedi" ifadelerini kullandı.

Margot Robbie'den "Bir Zamanlar Hollywood'da" itirafı: Ayaklarım özellikle kirli kaldı - 5

Margot Robbie, sözlerine "Biri ayaklarımı temizlemek için koştu ve o da 'Hayır, bu gerçek. Böyle kalsın' dedi" diye devam etti.

Margot Robbie'den "Bir Zamanlar Hollywood'da" itirafı: Ayaklarım özellikle kirli kaldı - 6

"MARGOT'UN AYAKLARINA TEŞEKKÜRLER"

Filmin çok konuşulan sahnesinde Robbie, sinema salonundayken ayakkabılarını çıkarıyor ve ayaklarını önündeki koltuğa koyuyordu.

Hatta bu sahne Brad Pitt'in rol arkadaşı Robbie'yle dalga geçmesine yol açmıştı. "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında ödül kazanan Pitt, "Rol arkadaşlarıma, Leo'ya, Margot Robbie'ye, Margot Robbie'nin ayaklarına teşekkür etmek istiyorum" demişti.

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