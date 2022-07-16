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Maria Sharapova anne oldu: Bebekle ilk kare

Haberler | 16.07.2022 - 10:08

Efsane tenisçi Maria Sharapova'nın ilk çocuğu Theodore dünyaya geldi. Sharapova, iş insanı Alexander Gilkes'ten dünyaya gelen bebeğiyle ilk kareyi de yayınladı.

Maria Sharapova anne oldu: Bebekle ilk kare - 1

Yaklaşık üç yıl önce emekli olan efsane tenisçi Maria Sharapova anne olduğunu duyurdu.

Maria Sharapova anne oldu: Bebekle ilk kare - 2

Sharapova ile iş insanı Alexander Gilkes çocuklarına Theodore ismini verdi.

Maria Sharapova anne oldu: Bebekle ilk kare - 3

Sharapova, Gilkes ve bebeğiyle birlikte çekilen bir kareyi de yayınladı.

Maria Sharapova anne oldu: Bebekle ilk kare - 4

35 yaşındaki efsane tenisçi "Küçük ailemizin isteyebileceği en güzel, zorlu ve ödüllendirici hediye" açıklamasında bulundu.

Maria Sharapova anne oldu: Bebekle ilk kare - 5

2020 yılında emekliliğe ayrıldığını açıklayan Sharapova, beş kere Grand Slam'i kazanmış ve Forbes'un en çok kazanan kadın sporcuları listesine girmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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