Marilyn Monroe'yu canlandıran Ana de Armas: Friends izleyerek İngilizce öğrendim

"DİLİNİZİ DİZİ İZLEYEREK ÖĞRENDİM"

Ünlü isim, sözlerine "26 yaşında Amerika’ya geldim ve İngilizceyi bu ülkeye gelen herkesin öğrendiği gibi 'Friends' izleyerek öğrendim. En iyi İngilizce öğretmenimin Chandler Bing olacağı kimin aklına gelirdi?” diye devam etti.

Ana de Armas daha sonra sitcom karakterinin taklidini yaparak "Şu halime bakın; İngilizce'de bundan iyi olabilir miydim?" dedi.