Mark Ruffalo yıllar önce ameliyat olmuştu: Beynimde tümör olduğunu rüyamda gördüm

"Poor Things" adlı filmdeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterilen Mark Ruffalo, katıldığı bir programda beyninde tümör olduğunu rüyasında gördüğünü anlattı.

Mark Ruffalo yıllar önce ameliyat olmuştu: Beynimde tümör olduğunu rüyamda gördüm - 1

"Yenilmezler", "Spotlight", "Sihirbazlar Çetesi" ve "İki Kadın, Bir Erkek" gibi yapımlarla tanınan Mark Ruffalo, 23 yıl önce aldığı beyin tümörü teşhisini anlattı.

"Smartless" adlı podcast programına katılan Mark Ruffalo, gördüğü bir rüya sonucu beyninde tümör olduğunu öğrendiğini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Mark Ruffalo yıllar önce ameliyat olmuştu: Beynimde tümör olduğunu rüyamda gördüm - 2

EŞİ HAMİLE OLDUĞU İÇİN SAKLAMIŞ

Beyninde tümör olduğunu 2001 yılında öğrendiğini söyleyen ünlü isim, eşi doğum yapana kadar ondan gizlediğini açıkladı.

Sunrise Coigney ilk çocukları Keen dünyaya geldikten bir hafta sonra beyninde tümör olduğunu söyleyen Mark Ruffalo, "Sunny'ye beynimde tümör olduğunu söylediğimde önce şaka yaptığımı sandı, sonra gözyaşlarına boğuldu ve 'Genç öleceğini hep biliyordum!' dedi. Sanırım o bunu söyledikten sonra gülmüştüm" dedi.

Mark Ruffalo yıllar önce ameliyat olmuştu: Beynimde tümör olduğunu rüyamda gördüm - 3

"ÇILGIN BİR RÜYAYDI"

Bir gece rüyasında beyninde tümör olduğunu gördüğünü gören ve sonrasında kendisine teşhis konduğunu ifade eden ünlü aktör, "Daha önce gördüğüm hiçbir rüyaya benzemeyen çılgın bir rüya gördüm ve gece 3'te uyandım. Rüyamda beynimde bir tümör vardı ve bununla hemen başa çıkmam gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Mark Ruffalo yıllar önce ameliyat olmuştu: Beynimde tümör olduğunu rüyamda gördüm - 4

Kulak enfeksiyon dışında bir şikayetini olmadığını belirten Ruffalo, bu rüyanın ardından doktora gidip tomografi çektirdiğini açıkladı.

Sonuçları çıktıktan sonra yaşananları anlatan Mark Ruffalo, "Hemşire doktoru çağırdı, diğer odada konuştuklarını duyabiliyordum. Doktor içeri girdi, zombi gibi görünüyordu ve 'Sol kulağınızın arkasında golf topu büyüklüğünde bir kitle var ve bu kitlenin ne olduğunu bilmiyoruz. Biyopsi yapılana kadar bir şey söyleyemeyiz' dedi" ifadelerini kullandı.

Mark Ruffalo yıllar önce ameliyat olmuştu: Beynimde tümör olduğunu rüyamda gördüm - 5

ZOR GÜNLERİNDEN BAHSETTİ

Tümörün iyi huylu olmasına rağmen kitleyi yine de aldırmak için operasyon geçiren Mark Ruffalo, ameliyat sonunda ciddi komplikasyonlar yaşadığını "Uyandığımda bir kulağım tamamen sağırdı ve yüzümün sol tarafı felç olmuştu. Gözümü bile kapatamıyordum. Ağzımın sağ kenarından konuşuyordum" sözleriyle aktardı.

Mark Ruffalo yıllar önce ameliyat olmuştu: Beynimde tümör olduğunu rüyamda gördüm - 6

Ünlü isim, sözlerini "İşitme duyum tamamen gitse bile yüzüm düzelsin ve çocuğuma babalık yapabileyim' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ameliyatın ardından yüzümdeki felç bir sene sonra düzeldi, ancak işitme kaybım devam ediyor" diye sürdürdü.

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