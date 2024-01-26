Mark Ruffalo yıllar önce ameliyat olmuştu: Beynimde tümör olduğunu rüyamda gördüm
"Poor Things" adlı filmdeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterilen Mark Ruffalo, katıldığı bir programda beyninde tümör olduğunu rüyasında gördüğünü anlattı.
"Yenilmezler", "Spotlight", "Sihirbazlar Çetesi" ve "İki Kadın, Bir Erkek" gibi yapımlarla tanınan Mark Ruffalo, 23 yıl önce aldığı beyin tümörü teşhisini anlattı.
"Smartless" adlı podcast programına katılan Mark Ruffalo, gördüğü bir rüya sonucu beyninde tümör olduğunu öğrendiğini söyledi.