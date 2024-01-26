Mark Ruffalo yıllar önce ameliyat olmuştu: Beynimde tümör olduğunu rüyamda gördüm

"ÇILGIN BİR RÜYAYDI"

Bir gece rüyasında beyninde tümör olduğunu gördüğünü gören ve sonrasında kendisine teşhis konduğunu ifade eden ünlü aktör, "Daha önce gördüğüm hiçbir rüyaya benzemeyen çılgın bir rüya gördüm ve gece 3'te uyandım. Rüyamda beynimde bir tümör vardı ve bununla hemen başa çıkmam gerekiyordu" şeklinde konuştu.