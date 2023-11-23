Marka işbirliği nedeniyle Rihanna ateş altında

Başarılı bir girişimci olan Rihanna, böyle bir dönemde Puma ile modadaki yeni işbirliğini açıkladığı için sosyal medyada eleştirilerden kurtulamadı. Sosyal medya kullanıcıları, Puma'nın İsrail'i destekleyen bir marka olduğunu hatırlatarak, boykot edilmesi ve markaya yönelik yaptırım uygulanması çağrıları yaptı.