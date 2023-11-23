Marka işbirliği nedeniyle Rihanna ateş altında
Şarkıcılığının yanı sıra başarılı bir girişimci de olan Rihanna, marka işbirliği yüzünden topa tutuldu. Bugüne dek İsrail-Filistin çatışması konusunda sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı, moda dünyasındaki girişimi nedeniyle tepkilerin odağında.
Son olarak Hollywood'un ünlü ismi Susan Sarandon'ın, Filistin'i destekleyen mesajının ardından menajerlik şirketinden atılarak Hollywood'da boykot edilmesi ve benzer şekilde Melissa Barrera'nın "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasının yankıları hala sürerken, gözler şimdi de Rihanna'nın üzerinde.
Ancak Susan Sarandon ve Melissa Barrera'nın tam tersine Filistin destekçilerinden tepki gördü. Rihanna'ya gösterilen büyük tepkininnedeni, iş dünyasında yaptığı bir ortaklık.