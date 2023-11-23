Marka işbirliği nedeniyle Rihanna ateş altında

Şarkıcılığının yanı sıra başarılı bir girişimci de olan Rihanna, marka işbirliği yüzünden topa tutuldu. Bugüne dek İsrail-Filistin çatışması konusunda sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı, moda dünyasındaki girişimi nedeniyle tepkilerin odağında.

Marka işbirliği nedeniyle Rihanna ateş altında - 1

Son olarak Hollywood'un ünlü ismi Susan Sarandon'ın, Filistin'i destekleyen mesajının ardından menajerlik şirketinden atılarak Hollywood'da boykot edilmesi ve benzer şekilde Melissa Barrera'nın "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasının yankıları hala sürerken, gözler şimdi de Rihanna'nın üzerinde.

Ancak Susan Sarandon ve Melissa Barrera'nın tam tersine Filistin destekçilerinden tepki gördü. Rihanna'ya gösterilen büyük tepkininnedeni, iş dünyasında yaptığı bir ortaklık. 

N-LIFE HABERLERİ

Marka işbirliği nedeniyle Rihanna ateş altında - 2

9 Grammy ödüllü, Barbadoslu şarkıcı, bugüne dek İsrail - Filistin çatışmasıyla ilgili kamuoyuna hiçbir görüş açıklamadı, tepki vermedi. Tepki vermemesi bir yana marka işbirliği eleştirilmesine yol açtı.

Marka işbirliği nedeniyle Rihanna ateş altında - 3

Kendi moda markası Fenty ile Puma'nın işbirliğinden doğan yeni tasarımları tanıtan 35 yaşındaki şarkıcı,  Puma'nın "Creeper" model ayakkabısının yeni modeli için kamera karşısına geçti.

Marka işbirliği nedeniyle Rihanna ateş altında - 4

Tanıtım sonrası, Rihanna'nın işbirliği içinde çıkardığı yeni ayakkabılarına yönelik boykot çağrısı yapıldı. Çünkü Puma markası, İsrail Futbol Federasyonu’na sponsorluk yaptığı için tepkilerin odağındaydı.

Marka işbirliği nedeniyle Rihanna ateş altında - 5

Markaya yönelik boykot çağrıları sürerken, Rihanna'nın da markayla işbirliğini sürdürmesi ve bu ortaklıktan yeni ürünler çıkarması boykota dahil edilmesine yol açtı.

Marka işbirliği nedeniyle Rihanna ateş altında - 6

Başarılı bir girişimci olan Rihanna, böyle bir dönemde Puma ile modadaki yeni işbirliğini açıkladığı için sosyal medyada eleştirilerden kurtulamadı. Sosyal medya kullanıcıları, Puma'nın İsrail'i destekleyen bir marka olduğunu hatırlatarak, boykot edilmesi ve markaya yönelik yaptırım uygulanması çağrıları yaptı.

DAHA FAZLA GÖSTER