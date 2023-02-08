MasterChef deprem bölgesinde mutfak kuruyor

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem ile sarsıldı. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Son olarak MasterChef programı jüri üyesi, şef Mehmet Yalçınkaya ve MasterChef yarışmacıları depremden etkilenen farklı bölgelerde mutfak kurmak için harekete geçti.

MasterChef deprem bölgesinde mutfak kuruyor - 1

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği 10 ilde arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketi sonrası, aralarında ünlü isimlerin de olduğu yurttaşlar depremzedeler için seferber oldu.

MasterChef deprem bölgesinde mutfak kuruyor - 2

Son olarak Acun Medya bünyesinde TV 8'de yayına devam eden yemek yarışması MasterChef'in jürisi ve yarışmacıları da depremde etkilenenlere yemek yapmak üzere deprem bölgesine gidiyor.

MasterChef deprem bölgesinde mutfak kuruyor - 3

MEHMET ŞEF YOLA ÇIKTI

Ekibin içinde yer alan isimlerden biri de jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya oldu. Yalçınkaya yoldan yaptığı yayında meslektaşlarına da çağrıda bulundu.

Yalçınkaya yaptığı paylaşımda “Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktık, yarışmacıların 3-4’ü zaten Maraş’ta, Hatay’da, Antep’te olan arkadaşlarımız var. Mutfaklar kurup yemekler yapacağız. Araçla gidiyoruz dolaşacağız" dedi.

MasterChef deprem bölgesinde mutfak kuruyor - 4

Mehmet Şef daha sonra yaptığı paylaşımda ise yemek yapabilecek aşçı arkadaşlarına çağrıda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

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