MasterChef deprem bölgesinde mutfak kuruyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği 10 ilde arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketi sonrası, aralarında ünlü isimlerin de olduğu yurttaşlar depremzedeler için seferber oldu.
Son olarak Acun Medya bünyesinde TV 8'de yayına devam eden yemek yarışması MasterChef'in jürisi ve yarışmacıları da depremde etkilenenlere yemek yapmak üzere deprem bölgesine gidiyor.
Ekibin içinde yer alan isimlerden biri de jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya oldu. Yalçınkaya yoldan yaptığı yayında meslektaşlarına da çağrıda bulundu.
Yalçınkaya yaptığı paylaşımda “Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktık, yarışmacıların 3-4’ü zaten Maraş’ta, Hatay’da, Antep’te olan arkadaşlarımız var. Mutfaklar kurup yemekler yapacağız. Araçla gidiyoruz dolaşacağız" dedi.
Mehmet Şef daha sonra yaptığı paylaşımda ise yemek yapabilecek aşçı arkadaşlarına çağrıda bulundu.