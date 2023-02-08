MasterChef deprem bölgesinde mutfak kuruyor

MEHMET ŞEF YOLA ÇIKTI

Ekibin içinde yer alan isimlerden biri de jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya oldu. Yalçınkaya yoldan yaptığı yayında meslektaşlarına da çağrıda bulundu.

Yalçınkaya yaptığı paylaşımda “Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktık, yarışmacıların 3-4’ü zaten Maraş’ta, Hatay’da, Antep’te olan arkadaşlarımız var. Mutfaklar kurup yemekler yapacağız. Araçla gidiyoruz dolaşacağız" dedi.