Meghan Markle hakkındaki 'kötü muamele' bulguları gizli kalacak

Haberler | 30.06.2022 - 07:53
Meghan Markle hakkında, Buckingham Sarayı personeline kötü muamele ettiği iddialarının soruşturması tamamlandı.
Saray tarafından başlatılan soruşturmanın yaklaşık 15 ay sonra sonuçlandığı ancak bulgularının gizli kalacağı açıklandı.
BBC'ye konuşan; Saray yetkilisi, soruşturmanın prosedürlerde değişikliğe gidilmesi sonucu olduğunu söyledi.
Aynı kaynak, tüm çalışanların ve Kraliyet üyelerinin bu değişikliklerden haberdar edileceğini de kaydetti.
İngiliz Times gazetesinde yayınlanan sızdırılmış bir e-posta, çiftin Kensington Sarayı'nda yaşadığı dönemde Meghan Markle'ın iki asistanını uzaklaştırdığı ve üçüncü bir personelin kendisine olan güvenini sarstığını iddia ediyordu. Personele kötü muamele, zorbalık ya da taciz iddiaları Meghan Markle ve Prens Harry tarafından reddedilmişti.