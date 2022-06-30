Meghan Markle hakkındaki 'kötü muamele' bulguları gizli kalacak

NELER OLMUŞTU?

İngiliz Times gazetesinde yayınlanan sızdırılmış bir e-posta, çiftin Kensington Sarayı'nda yaşadığı dönemde Meghan Markle'ın iki asistanını uzaklaştırdığı ve üçüncü bir personelin kendisine olan güvenini sarstığını iddia ediyordu. Personele kötü muamele, zorbalık ya da taciz iddiaları Meghan Markle ve Prens Harry tarafından reddedilmişti.