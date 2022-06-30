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Meghan Markle hakkındaki 'kötü muamele' bulguları gizli kalacak

Haberler | 30.06.2022 - 07:53

Buckingham Sarayı, Meghan Markle'ın aleyhindeki kötü muamele suçlamalarına ilişkin açılan soruşturmanın sonuçlarının ve bulgularının gizli kalacağını açıkladı.

Meghan Markle hakkındaki 'kötü muamele' bulguları gizli kalacak - 1

hakkında, Buckingham Sarayı personeline kötü muamele ettiği iddialarının soruşturması tamamlandı.

Meghan Markle hakkındaki 'kötü muamele' bulguları gizli kalacak - 2

Saray tarafından başlatılan soruşturmanın yaklaşık 15 ay sonra sonuçlandığı ancak bulgularının gizli kalacağı açıklandı.

Meghan Markle hakkındaki 'kötü muamele' bulguları gizli kalacak - 3

BBC'ye konuşan; Saray yetkilisi, soruşturmanın prosedürlerde değişikliğe gidilmesi sonucu olduğunu söyledi.

Meghan Markle hakkındaki 'kötü muamele' bulguları gizli kalacak - 4

Aynı kaynak, tüm çalışanların ve Kraliyet üyelerinin bu değişikliklerden haberdar edileceğini de kaydetti.

Meghan Markle hakkındaki 'kötü muamele' bulguları gizli kalacak - 5

NELER OLMUŞTU?

İngiliz Times gazetesinde yayınlanan sızdırılmış bir e-posta, çiftin Kensington Sarayı'nda yaşadığı dönemde Meghan Markle'ın iki asistanını uzaklaştırdığı ve üçüncü bir personelin kendisine olan güvenini sarstığını iddia ediyordu. Personele kötü muamele, zorbalık ya da taciz iddiaları Meghan Markle ve tarafından reddedilmişti.

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