Meghan Markle Hollywood'a dönüyor mu?

Eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan Meghan Markle, gündemden düşmüyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası yasta olduğu için bir süre sessizliğe bürüne 41 yaşındaki Markle, son podcast yayında sarf ettiği sözlerin ardından bu kez de Variety dergisine verdiği röportajla yeniden adından söz ettirdi.
Eski bir Hollywood oyuncusu olan Markle, Harry ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerini bitirmişti. Şimdi çift olarak yapımcılığa soyundular. Spotify ve Netflix ile milyon dolarlık anlaşmaları var. Ancak hep akıllardaki soru, Markle'ın bir gün yeniden oyunculuğa dönüp dönmeyeceği.
Matt Donnelly'nin "Oyunculuğa geri dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Markle, "Hayır, ben o işi bitirdim. Asla, 'asla" dememek gerek sanırım. Ama benim niyetim kesinlikle dönmemek" diye yanıt verdi.
Düşes, kendisinin Hollywood'dan ayrıldığı ve Prens Harry ile evlendiği 2018 yılından bu yana sektörde çok değişiklikler olduğunu da sözlerine ekledi.
3 yaşında Archie adında bir oğlu ve 1 yaşında Lilibet adında bir kızı olan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüne ve bunun Prens Harry'yi nasıl etkilediğine de değindi. Evlendikten sonra Kraliçe tarafından kendisine Sussex Düsesi unvanı verilen Markle, 2. Elizabeth'in ölümünün Harry için karmaşık bir durum olduğunu belirtti.
Markle, Harry'nin Elizabeth'in ölümünün ardından "Şimdi kocasıyla yeniden buluştu" dediğini anlattı. Markle, bu zor zamanlarda kocası Harry'nin yanında olup onu destekleyebildiği için müteşekkir olduğunu da ifade etti.
70 yıl tahtta kalan ve 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin hükümdarlığı hakkında da konuşan Markle, Elizabeth'i "kadın liderliğinin parlayan bir örneği" olarak tanımladı.
Harry ile evlendikten kısa bir süre sonra Kraliçe 2. Elizabeth ile bir etkinliğe katılan Meghan Markle "Onunla ilk resmi görevimi, bunun ne kadar özel hissettirdiğini düşündüm. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum" diye konuştu.
Markle, 2018 yılında kraliyet ailesine girdiğinden beri kendisiyle ilgili yanlış anlaşılmalar olduğu hakkında da konuştu. Harry ile kendisinin öyküsünün dünyaya ilham verdiğini belirten Markle "Çünkü insanlar aşkı sever" dedi.
Suits dizisiyle tanınmadan önce televizyonda Deal or No Deal adlı yarışmada hosteslik yapan Markle, önceki gün Paris Hilton'u davet ettiği podcast yayınında eski günlere dair konuşmuş, anlattıkları gündeme oturmuştu.
Markle, yarışmadan ayrılma nedenini anlatırken, programdaki güzellik anlayışından rahatsız olduğunu, kadınlara sürekli 'aptal sarışın' rolleri biçilmesinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Markle, kendisinin ve şovdaki diğer kadınların, sütyene dolgu koymak, takma kirpikler takmak ve saç uzantıları takmak da dahil olmak üzere çeşitli güzellik bakımları için "sıraya girmeye" zorlandıklarını açıkladı.
Markle'ın anlattığına göre her hafta, program hosteslerine, ciltlerini bronz göstermek amacıyla kullanılan spreyleri almaları için kuponlar bile verilirdi. Markle, "Bu durum sadece güzellikle ilgiliydi beyninizle değil" sözleriyle dikkat çekti.