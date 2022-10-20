Meghan Markle Hollywood'a dönüyor mu?

Eski bir Hollywood oyuncusu olan Markle, Harry ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerini bitirmişti. Şimdi çift olarak yapımcılığa soyundular. Spotify ve Netflix ile milyon dolarlık anlaşmaları var. Ancak hep akıllardaki soru, Markle'ın bir gün yeniden oyunculuğa dönüp dönmeyeceği.

Matt Donnelly'nin "Oyunculuğa geri dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Markle, "Hayır, ben o işi bitirdim. Asla, 'asla" dememek gerek sanırım. Ama benim niyetim kesinlikle dönmemek" diye yanıt verdi.

Düşes, kendisinin Hollywood'dan ayrıldığı ve Prens Harry ile evlendiği 2018 yılından bu yana sektörde çok değişiklikler olduğunu da sözlerine ekledi.