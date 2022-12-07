Meghan Markle ve Prens Harry'ye insan hakları ödülü verildi

Meghan Markle ve Prens Harry, Robert F. Kennedy İnsan Hakları Ödülü'nü aldı. Önceki gün New York’ta düzenlenen 2022 Ripple of Hope (Umut Dalgası) Galası’nda boy gösteren çift, kırmızı halıda el ele kameraların karşısına geçti.
Robert F. Kennedy İnsan Hakları Derneği tarafından verilen ödül için Sussex çiftinin yanında, derneği yöneten Kerry Kennedy (63) de hazır bulundu.
Sosyal değişime bağlılık sergileyen ve eşitliği, adaleti, insan haklarını korumak ve ilerletmek için çalışan; hükümet, iş dünyası ve eğlence sektörlerinden örnek isimlerin onurlandırıldığı törenin en dikkat çeken isimleri Meghan Markle ve Prens Harry ikilisi oldu.
Meghan Markle, törene Louis Vuitton imzalı beyaz bir elbiseyle katıldı. İngiliz basınında Markle’ın stili, Kate Middleton, geçtiğimiz günlerde eşi Prens William ile ABD ziyaretinde, Earthshot Ödülleri’nde giydiği yeşil elbisesine benzetildi.
İngiliz kraliyetinden ayrılarak ABD’ye taşınan ünlü çift, ‘monarşideki yapısal ırkçılığa karşı karhamanca duruşları’ gerekçesiyle insan hakları ödülüne layık görüldü.Çift, galada sahneye çıkarak Kerry Kennedy ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi esnasında ikilinin neşeli kahkaları dikkat çekti.
Umut Dalgası (Ripple of Hope) olarak adlandırılan ödül, Sussex çiftine Robert F. Kennedy İnsan Hakları Derneği tarafından veriliyor. Dernek, 1968 yazında bir fanatik tarafından vurularak öldürülen eski ABD adalet bakanı olan ve aynı zamanda 1961’de suikasta kurban giden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kardeşinin adını taşıyor.
İnsan hakları ödülü, 1984 yılından bu yana, dünya çapında büyük cesaret gösteren ve insanlığa önemli katkılarda bulunan kişileri onurlandırmak için veriliyor.
Daha önce bu ödülü eski ABD Başkanı Barack Obama almıştı. Bu yılki ödülü Sussex çifti, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile paylaştı.
Kasım ayında ödülünü Sussex çiftine verileceğinin açıklanması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Daily Mail, “Meghan Markle ve Harry Windsor'un ırkçılığa karşı kahraman kampanyacılarla aynı kategoriye konulması akıl almaz ve onların bu ödülü kabul etmesi korkunç bir kendini beğenmişlik” ifadesine yer verdi.
Meghan Markle ve Prens Harry, Mart 2021’de ünlü Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey’e verdikleri röportajla büyük ses getirmişti. Meghan Markle, o röportajda kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayan ifadeler kullanmış, sözleri başta İngiltere’de olmak üzere tüm dünyanın gündemine oturmuştu.
Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan iki çocuk annesi Markle, programda yaptığı açıklamada, oğlu Archie’ye hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" demişti. Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtmişti.
Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, "Artık yaşamak istemiyordum" ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan Meghan ve Harry ikilisine insan hakları ödülü verilmesi, Kennedy ailesi içinde de tartışmaya yol açtı. Robert F. Kennedy’nin kızı Kerry Kennedy’nin yönettiği derneğin insan hakları ödülü için Meghan Markle ve Prens Harry isimlerini seçmesi, Kerry Kennedy’nin ağabeyi Robert F. Kennedy Jr’ın karşı çıkmasıyla tartışmaya dönüştü. Robert F. Kennedy Jr. 2020’de İngiltere kraliyetinden ayrılıp ABD’ye yerleşen ve medya işlerinden milyonlar kazanan Harry ile Meghan çiftinin bu ödülü hak etmediğini savundu. Birçok yorumcu da kararı gülünç bulduklarını belirtti.
Ödülün verildiği törenin bilet fiyatları da tartışma konusu olmuştu. Törende çifte yakın oturmak isteyenlerin 1 milyon dolar ödemesi gerektiği ve bu ödemenin dört kişilik VIP masayı kapsadığı öğrenilmişti.
Gecenin bilet fiyatlarının 2 bin 500 ile 1 milyon dolar arasında değiştiği ve gala yemeği davetiyelerinden toplanan parayla bağış yapılacağı biliniyor.