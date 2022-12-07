Meghan Markle ve Prens Harry'ye insan hakları ödülü verildi

Umut Dalgası (Ripple of Hope) olarak adlandırılan ödül, Sussex çiftine Robert F. Kennedy İnsan Hakları Derneği tarafından veriliyor. Dernek, 1968 yazında bir fanatik tarafından vurularak öldürülen eski ABD adalet bakanı olan ve aynı zamanda 1961’de suikasta kurban giden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kardeşinin adını taşıyor.

İnsan hakları ödülü, 1984 yılından bu yana, dünya çapında büyük cesaret gösteren ve insanlığa önemli katkılarda bulunan kişileri onurlandırmak için veriliyor.

Daha önce bu ödülü eski ABD Başkanı Barack Obama almıştı. Bu yılki ödülü Sussex çifti, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile paylaştı.