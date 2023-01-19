Mehmet Ali Erbil taciz suçlamasıyla hakim karşısına çıktı: Oyuna getirildim

Asistanını suçladı

Söz konusu mesajları asistanının attığını öne süren Erbil, “Mesaj atılırken telefon benim elimde bile değildi. Mesajdan haberim yoktu. Asistanım, ‘Böyle böyle bir olay oldu, sizi korumak için böyle bir mesaj attım’ dedi. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim” dedi.



Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME NE DİYOR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil'in 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor.