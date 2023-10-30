Melis Sezen’in babasının 21 yıl önce yazdığı mektup ortaya çıktı
Oyuncu Melis Sezen’e, babasının 29 Ekim 2002'de Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı mektup ortaya çıktı. Sezen, babasının yıllar önce kendisi için mektup yazdığından haberinin olmadığını söyleyerek mektubu sosyal medyada paylaştı.
PTT tarafından 2002’de düzenlenen "2023’e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında yazılan mektuplar adreslere ulaşıyor. O mektupların ulaştığı adreslerde duygusal anlar yaşanıyor. Bu duyguyu yaşayan isimlerden biri de oyuncu Melis Sezen oldu.