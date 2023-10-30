Melis Sezen’in babasının 21 yıl önce yazdığı mektup ortaya çıktı

"Bugün hayatımın en özel hediyesini en özel günde aldım" diyen melis Sezen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yıl 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Atatürk’ün de dediği gibi ‘En büyük bayram, kutlu olsun!’ Bundan 20 yıl önce 29.10.2002 tarihinde babam ben daha 1. sınıfta ilk defa okulumla birlikte Cumhuriyet Bayramı’na katılırken bugün için, 29 Ekim 2023 Cumhuriyet’in 100. yılı için bir mektup yazmış bana ve ailemize. Şimdi, 20 yıl sonra bu mektup geldi. Mektuptan bugüne kadar hiç haberim yoktu. İlk haberi aldığımda inanamadım. 'Nasıl yani, 20 yıl öncesinden bugünkü bize mektup mu?' Mektupta benim daha yazmayı yeni öğrendiğim el yazım var… 'Ali ata bak. Çetin ata bak.' Bunları yazıp bayrama katılmışım babam da altına bugün okumamız için mektubunu yazmış. Fotoğraflarımız ve o zamanın paraları, bereket paralarımız. Ve babamın tüm ailemize bugün için yazdıkları…"