Merve Dizdar kaç yaşında, kimdir, hangi dizilerde oynadı? (Merve Dizdar evli mi?)

Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki "Nuray" rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.
Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'de Reşat kızı, Ömer'in ablası Nisa karakterine de hayat veren Merve Dizdar'ın kaç yaşında, nereli ve evli olup olmadığı da merak ediliyor. İşte Merve Dizdar'ın biyografisi...
25 Haziran 1986 yılında İzmir’de dünyaya gelen Merve Dizdar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.
Aynı zamanda Kadir Has üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans eğitimini tamamlayan oyuncu, kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı.
İlk sinema deneyimini "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, "Kavak Yelleri", "Geniş Aile", "Bir Yastıkta", "Doksanlar" gibi başlıca dizilerin yanı sıra "Masumlar Apartmanı" ve Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'de yer aldı.
Dizide Reşat kızı, Ömer'in ablası Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar ayrıca TRT Çocuk kanalında "Arkadaşım Bıdı" ve "23 Nisan Şenliğe Doğru" adlı çocuk programlarının sunuculuğunu da üstlendi.
Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında boşandı.
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar, ayrıldıktan sonra da arkadaş kalmaya devam etti.
Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Merve Dizdar, boşanma kararı aldıktan sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."
2020 - Eltilerin Savaşı
2019 - Bir Aşk İki Hayat
2016 - Yok Artık 2
2013 - Mandıra Filozofu
2011 - Bir Ses Böler Geceyi
2022 - Ömer
2020 - Masumlar Apartmanı
2020 - Mucize Doktor
2017 - Vatanım Sensin
2017 - 7 Yüz (Büyük Günahlar)
2015 - Kertenkele
2015 - Kırgın Çiçekler
2015 - Çılgın Dershane
2014 - Beş Kardeş
2013 - Doksanlar
2013 - Bir Yastıkta
2012 - İnsanlar Alemi
2012 - Kavak Yelleri
Merve Dizdar son olarak Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filminde "Nuray" karakterine hayat verdi.
Dizdar, bu rolüyle 76. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.
Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray (Merve Dizdar) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.
Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.