Merve Dizdar: Sosyal medyadan teklif gelmiyor

Cannes Film Festivali'nde "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Palmiye kazanan Merve Dizdar, başarısını sosyal medyada nakde çeviremedi. Sosyal medyayı çok da gerekli görmediğini dile getiren Dizdar, "Orada olmasam daha iyi. Ben işin ticari boyutunu beceremiyorum. Kullanamadığım için teklif de gelmiyor zaten" dedi.

Merve Dizdar: Sosyal medyadan teklif gelmiyor - 1

Merve Dizdar, mayıs ayında düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" adlı filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Palmiye kazandı.

Cannes Film Festivali'nde bu dalda ödül kazanan ilk Türk oyuncu olan Merve Dizdar, bu başarısını sosyal medyada bir kazanca çeviremedi.

N-LIFE HABERLERİ

Merve Dizdar: Sosyal medyadan teklif gelmiyor - 2

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Merve Dizdar, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Merve Dizdar: Sosyal medyadan teklif gelmiyor - 3

"TATİLCİ BİRİ DEĞİLİM"

Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Merve Dizdar, iş olarak yoğun bir yaz dönemi geçirdiğini ifade ederek, "Yoğun bir sezon oluyor. Çalışmayı seviyorum. Kısa bir tatil yaptım geldim. Çok tatilci biri değilim. Daha az yapsam da olurdu" dedi.

Merve Dizdar: Sosyal medyadan teklif gelmiyor - 4

EZGİ MOLA'NIN YANINDA TATİL YAPACAK

Merve Dizdar, ayrıca önümüzdeki günlerde tatil için yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın yanına gideceğini söyledi. Mola'nın güzel bir hamilelik süreci geçirdiğini dile getiren Dizdar, "Evet, çok mutluyuz. Kendisi çok iyi. Fazla bilgi vermeyelim" dedi.

Merve Dizdar: Sosyal medyadan teklif gelmiyor - 5

"TEKLİF DE GELMİYOR ZATEN"

Merve Dizdar, yöneltilen soru üzerine sosyal medyayı çok sevmediğini ifade etti. Dizdar, sosyal medyada bulundukları paylaşımlarla yüksek ücret kazanan ünlü isimlerin olduğunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Sosyal medyayı çok sevmiyorum. İşlerimi paylaşıyorum sadece. Orada vakit geçirmenin çok fazla vakit aldığını düşünüyorum. Orada olmasam daha iyi. Ben işin ticari boyutunu beceremiyorum. Kullanamadığım için teklif de gelmiyor zaten."

Merve Dizdar: Sosyal medyadan teklif gelmiyor - 6

10 yıldır Instagram'da sayfası olan Merve Dizdar'ın 1 milyon 100 bin takipçisi bulunuyor.

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