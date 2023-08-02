Merve Dizdar: Sosyal medyadan teklif gelmiyor
Cannes Film Festivali'nde "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Palmiye kazanan Merve Dizdar, başarısını sosyal medyada nakde çeviremedi. Sosyal medyayı çok da gerekli görmediğini dile getiren Dizdar, "Orada olmasam daha iyi. Ben işin ticari boyutunu beceremiyorum. Kullanamadığım için teklif de gelmiyor zaten" dedi.
Merve Dizdar, mayıs ayında düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" adlı filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Palmiye kazandı.
Cannes Film Festivali'nde bu dalda ödül kazanan ilk Türk oyuncu olan Merve Dizdar, bu başarısını sosyal medyada bir kazanca çeviremedi.