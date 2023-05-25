Merve Dizdar'dan Cannes Film Festivali elbisesi eleştirilerine yanıt

Star'da yayınlanan "Ömer" dizisinde rol alan Merve Dizdar, Nisa karakterini canlandırırken sergilediği başarılı oyunculuğuyla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" adlı filminde de rol alan ve filmin Cannes Film Festivali prömiyeri için ekiple birlikte Fransa'nın Cannes şehrine giden Dizdar, bu defa kırmızı halı görünümüyle gündeme geldi.
Dizdar, kırmızı halı için Louis Vuitton imzalı pembe ve tek kolunu açıkta bırakan bir elbise giymeyi tercih etmişti. Üzerinde siyah bir bant detayı da barındıran elbise, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Pek çok takipçisi kendisini çok beğendiğini ancak kıyafetini başarısız bir seçim olarak gördüğünü yazdı. Dizdar'ın sosyal medya sayfasına, "Keşke bu kıyafeti giymeseydin", "Kolun alçıda zannettim" gibi mesajlar yağdı.
Paylaşımları gören ünlü oyuncu daha fazla dayanamadı ve Instagram hesabından konuya dair paylaşımlar yaptı.
Üst üste videolar yayınlayan Dizdar, "Yorumlarınızı okudum. 'İğrenç, rezil, rüküş, bizi böyle mi temsil ettin, berbat bir seçim....' Aşırı üzülmüşsünüz, üzülmeyin. Ben çok mutluyum. Benim adıma bu kadar üzülmeyin" dedi.
Dizdar ayrıca, "Bu, tartışmaya kapalı bir konu. Çünkü beni böyle kabul etmek zorundasınız. Kabul edeceksiniz ya da beni sevmeyeceksiniz. Ben böyle seviyorum. İçinde o kadar iyi hissediyordum ki, bu benim için daha önemli. Çocukluğumdan beri böyleyim. Her güzel kıyafetin üstüne küçük bir şey yapmak isterim. Beni böyle kabul edeceksiniz. Başka işiniz gücünüz vardır. Belli ki bu kıza etki etmiyor bu" ifadesini kullandı.