Merve Dizdar'dan Cannes Film Festivali elbisesi eleştirilerine yanıt

Dizdar ayrıca, "Bu, tartışmaya kapalı bir konu. Çünkü beni böyle kabul etmek zorundasınız. Kabul edeceksiniz ya da beni sevmeyeceksiniz. Ben böyle seviyorum. İçinde o kadar iyi hissediyordum ki, bu benim için daha önemli. Çocukluğumdan beri böyleyim. Her güzel kıyafetin üstüne küçük bir şey yapmak isterim. Beni böyle kabul edeceksiniz. Başka işiniz gücünüz vardır. Belli ki bu kıza etki etmiyor bu" ifadesini kullandı.