Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Metin Bey'e sordum, bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?
Metin Akpınar'ın ikiz kızı Duygu Nebioğlu'nun ardından kardeşi Sevgi Katkıcı da ilk kez açıklama yaptı. Metin Akpınar'ın hala kendisini aramadığını belirten Sevgi Katkıcı, "Akpınar olarak anılmak istemiyorum. Belki babalık yapsaydı, kıymet verseydi belki ama Özdener babamın yerini asla tutamaz" dedi.
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Sanatçının evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ve şimdi 35 yaşında olan kızı Duygu Nebioğlu'nun ardından ikizi Sevgi Katkıcı da sessizliğini bozdu.
Yaşadığı süreci Ankara Masası adlı YouTube kanalında anlatan Katkıcı, stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Yıllardır kardeşiyle birlikte mücadele ettiğini belirten ve anne babasına sitem eden Katkıcı, "Annelik, anne karnında başlar. Annemizin bizi terk ettiğini duyunca çok üzülmüştüm. Bir anne, bunu nasıl yapar dedim. İki aylıkken bizi bırakmış. Anne olduğumda anladım. Bana 'Ben senin annenim' dedi. 'Hayır sen benim annem değilsin' cevabını verdim. 'Neden bıraktın dedim?' ve hiçbir açıklama yapmadı. Metin Bey'e de sordum, 'Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız' dedim. Metin Bey inkar etse de bir süre biyolojik annemizle görüştü" şeklinde konuştu.