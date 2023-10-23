Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu: Metin Bey'e sordum, bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?

"Şöyle eleştiriler de geliyor. Bunca yıl sonra ortaya çıktılar. Miras peşindeler mi? şeklinde tepkiler için ne söylersin? BU davayı neden açtınız?" sorusuna ise "Bizi kabul etmesi için. Başka biri de olsa biz o kişiye de biz dava açardık.

Annemizi biliyorduk ama babamızı bilmiyorduk. Parası için değil hayır. Kendisi sanatçı olduğu için bu süreçler yaşandı. Biz yine babamız kim diye merak ederdik. Bu Metin Bey olduğu için böyle çok konuşuldu" cevabını verdi.