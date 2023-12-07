Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Eşinden dolayı benimle gizli görüşüyordu

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden doğan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, babası olduğunu mahkeme kararıyla resmen kanıtladığı Akpınar ile ilişkisini anlatırken, "Eşinden dolayı benimle gizli gizli görüştüğü dönemler vardı" ifadesini kullandı.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Eşinden dolayı benimle gizli görüşüyordu - 1

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden doğan ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. İkiz kardeşlerden Duygu Nebioğlu, Akpınar'a açtığı babalık davasını kazanmış, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu kanıtlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Eşinden dolayı benimle gizli görüşüyordu - 2

İkizler, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Eşinden dolayı benimle gizli görüşüyordu - 3

YouTube'da Katarsis X-TRA programına konuk olan Duygu Nebioğlu, yaşadıklarını anlattı. Annesine ulaştıktan sonra babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen ve son dönemde hukuki olarak da bunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, "Yapılması gereken şey yapılmadı ama ben babamla bir araya geldiğim zaman bana olan sevgisini hissettim. Zaten o yüzden senelerdir basına sızmadı. Sadece baba-kız ilişkisinde kalamadık hayran ve sanatçı ilişkisi kurdu benimle... Ama onun gözüne baktığım zaman anlatamadığı şeyler olduğunu hissettim ama karşı taraf ne yapmak istiyorsak onu yap pozisyonuna getirdi" dedi.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Eşinden dolayı benimle gizli görüşüyordu - 4

Duygu Nebioğlu, babasıyla bir diyalaoğu olmadığını söylerken, "Beni henüz kimse aramadı hâlâ, sadece takip ediyorlar. Arayacağını da sanmıyorum, umarım arar" dedi. Nebioğlu, "Eşinden dolayı benimle gizli gizli görüştüğü dönemler vardı" ifadesini kullandı.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Eşinden dolayı benimle gizli görüşüyordu - 5

"ANNEM SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"

Duygu Nebioğlu annesinin bu olayın basına yansıdığında Almanya'da sinir krizi geçirdiğini ifade ederek "Çok korkuyordu. O dönem tek gecelik bir ilişki olduğunu sanmıyorum annem bizi doğurduğu zaman 24 yaşındaydı. Ben annemin 4. çocuğuyum" dedi.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Eşinden dolayı benimle gizli görüşüyordu - 6

Nebioğlu, annesini anlatırken, "Anneanne tarafından sürekli ünlü olsun diye ajanslara götürülüyor, ünlülerle zorla tanıştırılmaya götürülüyor. Feriha Orancı, anneannem... Kadın kumarbaz, dedeyi aldatan bir figür. Annem böyle büyüyor" diye konuştu.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Eşinden dolayı benimle gizli görüşüyordu - 7

Metin Akpınar'ın kızı, annesinin farklı ilişkilerden dört çocuğunun daha olduğunu ifade etti ve anneannesinin kızını zor durumlara soktuğunu öne sürdü.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Eşinden dolayı benimle gizli görüşüyordu - 8

"NE YAZIK Kİ HAYAT GERİYE DOĞRU YAŞANMIYOR"

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ünlü sanatçı Metin Akpınar yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik.

Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı. Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.

Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor."

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