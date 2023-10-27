Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: İyi ki yapmışsın Metin Akpınar, evladını çok güzel yetiştirdiler
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızları Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu Katkıcı, bakıcıları Adile Şener'i ziyarete gitti. Duygu Nebioğlu kendisine gelen eleştirilere "Biz Metin Akpınar ailesine özgürce ne baba diyebildik ne dede diyebildik. Ayrıca 35 seneyi bildiğini de şahitler tarafından kanıtlayacağız!" diyerek yanıt verdi.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıktı. Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazandı.
Tek yumurta ikizleri, Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınmıştı ve ardından Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.