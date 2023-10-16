Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu: Teşekkür bile etmedi
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan, evlilik dışı doğan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Metin Akpınar’dan maddi ya da manevi bir destek görmediğini belirterek, "Beni büyüten babama bir teşekkür bile etmedi" ifadesini kullandı.
Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan biyolojik kızı Duygu Nebioğlu katıldığı bir televizyon programında biyolojik annesinin korktuğu için bazı gerçekleri anlatamadığını söyledi.
Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" programına konuk olan Nebioğlu, Metin Akpınar’dan maddi ya da manevi bir destek görmediğini belirterek, "Beni büyüten babama bir teşekkür bile etmedi" ifadesini kullandı.