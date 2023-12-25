Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu: Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız. Sabır" diye yazdı.
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
35 yaşındaki Nebioğlu paylaşımında, "Bizler umutları kırılmış, umutsuz kalmayan çocuklarız. Benimle paylaştıklarınız bana anlattıklarınız sırrımdır. Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız. Sabır..." ifadelerini kullandı.