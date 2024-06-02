Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ertelendi

Efsane boksör Mike Tyson'ın geçtiğimiz hafta uçakta rahatsızlanmasının ardından merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul maçı ertelendi.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ertelendi - 1

Dünyaca ünlü eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve ünlü Youtuber ve dövüşçü Jake Paul 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü ringde karşı karşıya gelecekti.

MAÇ ERTELENDİ

Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle maç ertelendi. Tyson'ın antrenman yapamadığı ve maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Tyson konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu."

N-LIFE HABERLERİ

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ertelendi - 2

"YİNE DE NAKAVT OLACAKSIN"

Efsane boksör "Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın. Herkese teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ertelendi - 3

UÇAKTA RAHATSIZLANDI

Maç için meraklı bekleyiş devam ederken 57 yaşındaki Mike Tyson, geçtiğimiz hafta Miami'den Los Angeles'a giden uçakta rahatsızlandı.

In Touch Weekly'nin haberine göre, uçağın Los Angeles'a inmesine yaklaşık 30 dakika kala Tyson hastalandı. New York Post'a yapılan açıklamada "Neyse ki Bay Tyson gayet iyi. İnişten 30 dakika önce ülser nedeniyle midesi bulandı ve başı döndü" ifadelerine yer verildi.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ertelendi - 4

Uçaktan rahatsızlanmasının ardından  boksör, sosyal medya hesabında "Jake Paul'u yenmem gerekmemesine rağmen kendimi yüzde 100 iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ertelendi - 5

Bu dövüş, Tyson'ın Kasım 2020'de Roy Jones Jr.'a karşı oynadığı ilk karşılaşma ve 2005'ten bu yana da ilk profesyonel maçı olacaktı.

1997'de Evander Holyfield'ın kulağının bir kısmını ısırmasıyla ünlü olan eski dünya ağır siklet şampiyonu, tarihin en iyi boksörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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