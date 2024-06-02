Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ertelendi

Dünyaca ünlü eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve ünlü Youtuber ve dövüşçü Jake Paul 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü ringde karşı karşıya gelecekti.



MAÇ ERTELENDİ

Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle maç ertelendi. Tyson'ın antrenman yapamadığı ve maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Tyson konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu."