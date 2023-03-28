Miley Cyrus'ın şarkısı 6 yaşındaki çocuklara yasaklandı

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın Dolly Parton ile 2017'de kaydettiği düeti "Rainbowland", ABD'de bir ilkokul yönetimi tarafından yasaklandı.
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Waukesha şehrinde bir okulun yöneticileri, bahar konserinde birinci sınıf öğrencilerinin, pop yıldızı Miley Cyrus ile country müzik şarkıcısı Dolly Parton’ın “Rainbowland” şarkısını söyleme kararını veto etti.
Okulun velilerinden Leigh Radichel Tracy, Los Angeles Times'a verdiği demeçte, şarkının, okul yönetiminin çok tartışmalı bulması üzerine yasaklandığını söyledi.
Okul yönetim kurulu adın ayapılan açıklamada, “Rainbowland’in tartışmalı olarak algılanabileceği ve öğrencilerin yaş düzeyine ve olgunluk düzeyine uygun olmadığı” ifadeleri yer aldı.
Okulun öğretmenlerinden Melissa Tempel, şarkının öğrencilerine yasaklanmasına Twitter üzerinden tepki göstererek, "Birinci sınıf öğrencilerim bahar konserinde Rainbowland'i söyleyecekleri için çok heyecanlıydı. Ama okul yönetimi tarafından şarkı veto edildi. Bu ne zaman son bulacak?" dedi.
Şarkıda, “Cennette yaşamak güzel olmaz mıydı / Tam olarak kim olduğumuz konusunda özgür olduğumuz yer” ve “Yargıyı ve korkuyu bir kenara bırakın / Yanlış şeyleri düzeltin / Ve bitirin kavgayı / Çünkü söz veriyorum kimse kazanamayacak” ifadeleri yer alıyor.
Okulun aldığı yasak kararına bazı veliler de tepki gösterdi. Sarah Schindler LA Times’a, okul yönetim kurulunun son yıllarda politika değişikliklerine yol açan ve okul topluluğunda tartışmalara neden olan “muhafazakar bir dönüş” yaşadığını söyledi.