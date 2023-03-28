Miley Cyrus'ın şarkısı 6 yaşındaki çocuklara yasaklandı

Şarkıda, “Cennette yaşamak güzel olmaz mıydı / Tam olarak kim olduğumuz konusunda özgür olduğumuz yer” ve “Yargıyı ve korkuyu bir kenara bırakın / Yanlış şeyleri düzeltin / Ve bitirin kavgayı / Çünkü söz veriyorum kimse kazanamayacak” ifadeleri yer alıyor.