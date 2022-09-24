Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say: Estetik, botoks ve dolgum yok

"FENOMENLERE BENZEMEK İÇİN YAPTIRILAN ESTETİĞE KARŞIYIM"

Güzellik sizin için ne ifade ediyor, bu kavramın içini nasıl doldurabilirsiniz?



- Her şeyden önce bir kadının kendisine olan özgüveni. Özgüveniniz olduktan sonra siz gerçekten çok güzelsiniz. Size dışardan gelen olumsuz yorumlar sizi çok etkilenmiyor ve kararlılıkla yapmak istediğiniz şeye ulaşıyorsunuz. Duruş ve gülüş güzellik kavramında benim için önemli. Ben genç insanların sadece sosyal medyada gördükleri fenomenlere benzemek için estetik operasyon yaptırmalarına karşı çıkıyorum. İnsanlar neden kendisine bunu yapmak zorunda hissediyor, Neden dudağım daha büyük olduğunda burnum daha küçük olduğunda iyi hissediyorum, bu neye göre kime göre doğru? Bence bunu sorgulamalıyız. Kaşımla gözümle ilgili yapılan yorumlar beni ilgilendirmiyor bana gelen yapıcı davranışsal öneriler önemli.