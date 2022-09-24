Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say: Estetik, botoks ve dolgum yok

Miss Turkey'de birinci olarak Türkiye'nin yeni tescilli güzeli oldunuz. Medyada hakkınızda kısıtlı bilgiler var, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
- 9 Mayıs 1998 doğumluyum. 24 yaşındayım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. 2021 yılında mezun oldum. Yaklaşık bir yıllık mimarlık deneyimimim var. Eğitim hayatıma Mersin'de başladım. Mersin'liyim, orta öğretim ve lise eğitimim burada tamamladım. Sonrasında üniversite için İstanbul'a geldim.
Neden mimarlık tercih ettiniz, bu alanda kariyerinize devam edecek misiniz?
- Küçüklüğümden beri istiyordum. Hep bir şeyler çizme, tasarlama ve üretme eğilimindeydim. Bebeklerime kıyafet ve çizimler yaparak başladım. Birinci tercihim Mimar Sinan'dı. Şehrin mimarlık eğitimini beslediğini düşündüğüm için İstanbul'da okumak istedim. Eğitim alırken karış karış İstanbul'u gezdim, nerede hangi tarihi eser var biliyorum. Müze ve sergi gezmeyi çok seviyorum. Yurtdışına çıkma amacım da eserleri görmek. Çocukluğumu da tasarımlarla geçirdim. Çok emek verdim bu alan kariyerimde her zaman olacak.
Miss Turkey'e katılma nedeniniz neydi, başvuru süreciniz nasıl gerçekleşti?
- Klasik olacak belki ama etrafımdan "Nursena, katılsana" gibi yorumlar alıyordum. Birinci önceliğim üniversiteyi bitirmekti. 'Neden 24 yaşında katıldın?' gibi bir soru gelirse ben herkese bunu söylüyorum. Katılmak için kendimi hazırladım. Beslenme ve spor anlamında disipline girdim, düzenli ve sağlıklı beslendim. Emin olduğumda yakın çevremle de paylaşarak onların gücü ve kendi inancımla bu yola girdim.
Sizce neden siz birinci seçildiniz?
- Beni diğer arkadaşlarımdan öne çıkaran şey kendimi iyi yansıtmamdı. Yani inancımı jüriye iyi yansıttım. Bu sadece podyumda bir dakikalık yürüyüş değil kamp sürecinden geçtik, eğitimler aldık, projelerden bahsettik. Kamp sürecinde de sizin sorduğunuz birçok soruyu karşı tarafa da çok iyi aktardım. Ben her şeyden önce bakışın, gülüşün, yürüyüşün ve kendine olan öz güvenin dışardan çok iyi okunabildiğini düşünüyorum. Sorulan sorulara baskı altında nasıl cevap verebiliyorsunuz, hal ve hareketlerin nasıl gibi durumlara da dikkat ediyorlar. Her jüri üyesinin değerlendirme kriteri farklıydı ve bunların toplamında bir bütün oluştu. Bu şekilde ön plana çıktım.
Güzellik sizin için ne ifade ediyor, bu kavramın içini nasıl doldurabilirsiniz?
- Her şeyden önce bir kadının kendisine olan özgüveni. Özgüveniniz olduktan sonra siz gerçekten çok güzelsiniz. Size dışardan gelen olumsuz yorumlar sizi çok etkilenmiyor ve kararlılıkla yapmak istediğiniz şeye ulaşıyorsunuz. Duruş ve gülüş güzellik kavramında benim için önemli. Ben genç insanların sadece sosyal medyada gördükleri fenomenlere benzemek için estetik operasyon yaptırmalarına karşı çıkıyorum. İnsanlar neden kendisine bunu yapmak zorunda hissediyor, Neden dudağım daha büyük olduğunda burnum daha küçük olduğunda iyi hissediyorum, bu neye göre kime göre doğru? Bence bunu sorgulamalıyız. Kaşımla gözümle ilgili yapılan yorumlar beni ilgilendirmiyor bana gelen yapıcı davranışsal öneriler önemli.
Estetiğiniz var mı, estetiğe karşı mısınız, sizce güzellik yarışmalarında estetikli adaylar olmalı mı yoksa daha doğal ve organik mi olunmalı?
- Öncelikle estetiğim yok. Botoks ve dolgum yok. Yaptırmayı düşünmüyorum çünkü yaşım çok genç. Şuan hiçbir şeyim yok ama ilerleyen yaşlarda bilemiyorum. Karşı mıyım? Karşı değilim. Ben sorunu kökten çözmek istiyorum, yaptırabilir yarışmaya katılan insanlar estetikli de olabilir. Dünyada yarışmalarda bunların örnekleri var ama daha derinlerde bir şeyler var. Neden yaptırmak istiyoruz? İnsan nasıl mutluysa öyle davranmalı ama 'Ben neden bunu yaptırdığımda mutlu olacağım?' diye düşünmeliyiz. Yarışmaya katılan estetik yaptırmış arkadaşlarım da vardı, onlara gidip 'Sen neden katıldın, doğal güzel değilsin' diye söylemek haddime değil. Bu konuda daha derinlere inmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Formunuzu nasıl koruyorsunuz, sırlarınız var mı?
- Sağlıklı şeyler yemek beni mutlu ediyor. Vücuduma verdiğim saygıyı hissediyorum. Zararlı bir şey yediğimde vicdan azabı çekiyorum. Yemelerime her zaman dikkat ediyorum. Hızlı kilo alıp verebilen bir insanım, düzenli olarak spor yapmaya çalışıyorum.
Kendinizde beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz özellikleriniz var mı?
- Olumsuz ortamlarda durmayı sevmiyorum. Eğer bir ortamda kavga varsa ilk kaçan taraf ben oluyorum. Bu aslında kötü, biraz orada durup sorunu çözmek de gerekebilir. Sorun anında iletişimimi daha güçlü tutmayı isterdim.
Uzun yılardır Miss World'de ses getiremedik. Siz dünyada başarı elde edebilecek misiniz?
- Başarabileceğime inanıyorum. Miss Turkey'e katılmadan önce fikir aşamasındayken, 'Nursena sen burayı kazanabilecek misin?' diye düşünmüyordum. 'Miss Turkey'i kazandıktan sonra ne yapacaksın?' diye düşünüyordum. Hazırlanmak için dört beş aylık bir sürecim var. Bir proje ortaya koymalıyım ve bu unvanın getirdiği güçle iyi işler yapmalıyım. Uzmanı olduğum bir konuda bu benim için mimarlık oluyor. Bu alanda 'Nasıl insanların hayatlarına dokunabilirim' gibi düşüncem vardı bu planı ekonomik durumu yetersiz insanların oturduğu bölgelerde çocuklar için oyun ve eğitim alanları tasarlayarak hayata geçirmek istiyoruz. Bunu Miss World yarışmasına kadar geliştirip orada bunu dünyanın her alanında uygulayabilirsiniz diye sunmak istiyorum. İkincisi iletişim gücü... İnsanlarla konuşmayı, kendimi anlatmayı ve dinlemeyi çok seviyorum. Diğer 120 ülkeden olan kızlarla çok iyi iletişim kurup anlaşacağım. Özgüvenim de olacak, çok heyecanlıyım.
Nasıl bir yol izleyeceksiniz, bundan sonraki kariyer planınız nedir, kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?
- Oyunculuk geçmişim var. Nursena oyuncu mu olacaksın model mi olacaksın? diyorlar. Benim en büyük hayalim mimarlığı ve kamera önünü bir araya getiren bir program üretmek ve bunun fikir aşamasında da bulunmak istiyorum. Türkiye'de yepyeni bir konseptle bir şey üretmek istiyorum. Bunun için kamera önünde uzmanlaşmam gerekiyor. Hem de yeni mezunum ve bir yıllık deneyimim var. Mimarlığı geliştirip ileride bunu hayata geçirerek kamera ve mimarlığı bir arada yürüteceğimi düşünüyorum.