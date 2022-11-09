Monaco Prensi Albert'ten evlilik dışı iki çocuğuyla birlikte ilk fotoğraf

Monaco Prensi Albert, evlilik dışı olan iki çocuğuyla ilk kez birlikte poz verdi. 64 yaşındaki Prens, eski Air France hostesi ve ABD’li bir garsonla ilişki yaşamış ve bu ilişkilerinden de çocukları olmuştu. Prens’in bu ilişkileri daha önce gündeme gelmiş ancak her iki çocuğunu bir araya getirdiği görülmemişti.
New York’ta çekilen fotoğrafta Prens, 19 yaşındaki oğlu Alexandre Grimaldi-Coste ve 30 yaşındaki Jazmin Grimaldi ile poz verdi.
Annesi Amerikalı garson Tamara Rotolo olan Grimaldi, DNA testinin Prens Albert ile eşleştikten sonra babasıyla ilk kez 11 yaşındayken tanıştı. Prens Albert de 2005 yılında prensliğin hükümdarı olarak tahta geçmeden hemen önce Alexandre’ın babası olduğunu doğrulamıştı.
Prens, 2018 yılında Monte-Carlo ATP Masters Tenis Turnuvası'nda kızı Jazmin Grimaldi ile yan yana görüntülenmişti.
Prens’in ayrıca 2011’de evlendiği 44 yaşındaki eski olimpik yüzücü Prenses Charlene ile yedi yaşında ikizleri var.
Bir Instagram paylaşımında ikizler Prens Jacques ve Prenses Gabriella ile Albert'in evlilik dışı çocukları Alexandre Grimaldi-Coste ve Jazmin Grimaldi bir arada görülüyor.
Albert ile Charlene'in evliliği ise dışarıdan bakılınca çalkantılı görünüyor. Uzun süre Güney Afrika'da ve ardından Monaco'da bir klinikte tedavi gören Monaco Prensesi Charlene, yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle uzun bir inzivadaydı. Aylar sonra ilk kez mayıs ayında eşi Prens Albert ve ikiz çocuklarıyla Formula yarışında toplum önüne çıktı. Güney Afrika'da olduğu dönemde saraya hiç dönmeyebileceği konuşuldu.
Prenses Charlene ilk defa 2021'nin Mayıs ayında Güney Afrika’dayken rahatsızlanmıştı. 10 günlük seyahatini sağlık problemleri nedeniyle 6 aya uzatmak zorunda kalan Prenses, tedavisine İsviçre’de devam etmişti.
Prenses, “Medyanın hayatım ve ilişkilerimle ilgili yaptığı yorumları hiç hoş bulmuyorum. Biz de herkes gibi insanız ve her insanın duyguları ve zayıf noktaları vardır. Ancak ailemiz çok fazla medyanın gözü önünde ve en küçük zayıflık belirtisi kolayca ortaya çıkıyor” diyerek hastalık sürecinde medyada çıkan yalan haberleri eleştirdi.
Fransız basınında çıkan haberlere göre, Monaco Prensi eşi Charlene’nin özellikle kraliyet etkinliklerine katılmasını istiyor. Bu nedenle kendisine yılda 10 milyon sterlin verdiği ve Prenses’in bu nedenle yanında yer aldığı söylentiler arasında yer alıyor.
Prens’in eşi Charlene’e ‘aşırı gizli bir anlaşma’ imzalattığı ve onu yanında tutmak için ne gerekirse yaptığı da iddialar arasında.