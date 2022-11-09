Monaco Prensi Albert'ten evlilik dışı iki çocuğuyla birlikte ilk fotoğraf

ÇALKANTILI EVLİLİK

Albert ile Charlene'in evliliği ise dışarıdan bakılınca çalkantılı görünüyor. Uzun süre Güney Afrika'da ve ardından Monaco'da bir klinikte tedavi gören Monaco Prensesi Charlene, yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle uzun bir inzivadaydı. Aylar sonra ilk kez mayıs ayında eşi Prens Albert ve ikiz çocuklarıyla Formula yarışında toplum önüne çıktı. Güney Afrika'da olduğu dönemde saraya hiç dönmeyebileceği konuşuldu.

Prenses Charlene ilk defa 2021'nin Mayıs ayında Güney Afrika’dayken rahatsızlanmıştı. 10 günlük seyahatini sağlık problemleri nedeniyle 6 aya uzatmak zorunda kalan Prenses, tedavisine İsviçre’de devam etmişti.

Prenses, “Medyanın hayatım ve ilişkilerimle ilgili yaptığı yorumları hiç hoş bulmuyorum. Biz de herkes gibi insanız ve her insanın duyguları ve zayıf noktaları vardır. Ancak ailemiz çok fazla medyanın gözü önünde ve en küçük zayıflık belirtisi kolayca ortaya çıkıyor” diyerek hastalık sürecinde medyada çıkan yalan haberleri eleştirdi.