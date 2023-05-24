Morgan Wade'den mastektomi açıklaması: İki göğsümü de aldıracağım

Amerikalı country müzik şarkıcısı Morgan Wade, bu yıl çifte mastektomi ameliyatı geçireceğini açıkladı. 28 yaşındaki şarkıcı, meme kanseri gelişme riskini artırabilen BRCA geni taşıdığının tespit edildiğini ve bu nedenle iki memesini de aldıracağını söyledi.
Wade, kasım ayında göğüs ameliyatı için masaya yatacak.
Şarkıcı, "Bende BRCA geni var. Bu, meme kanseri geni. Bu yüzden de kasım ayında her iki göğsümü de aldıracağım" diye konuştu.
Wade, ameliyat olacağı güne kadar yoğun bir şekilde çalışacağını ama operasyonun ardından kasım ve aralık aylarında dinlenmeye çekileceğini sözlerine ekledi.
“Kendimi iyi hissediyorum" diyen Wade, "Spor yapmayı gerçekten sevdiğim ve bunu yapamayacağım için kızgınım. Bu konudaki tek endişem bu" şeklinde konuştu.
Kendisinde meme kanserine yakalanma konusunda yüksek risk yaratan gen bulunduğunu geçen yıl çıktığı Avrupa turnesi sırasında öğrendiğini belirten Morgan Wade, "Ama ben iyi olacağım" ifadelerini kullanarak umutsuzluğa kapılmadığını ifade etti.
BRCA1 ve BRCA2, hasarlı DNA'yı onarmaya yardımcı olan proteinleri üreten genler olarak biliniyor. Bu ikisinden birinin zararlı varyantları kişi tarafından miras alındığında ise meme ve yumurtalık başta olmak üzere çeşitli kanserlere yakalanma riskini artırıyor.
Wade, ameliyat öncesi, ağustos ayında, merakla beklenen ikinci stüdyo albümü "Psychopath"ı yayınlayacak.
Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie de yıllar önce aynı kararı vermiş, iki memesini de aldırmıştı.
Annesi Marcheline Bertrand'ı ve teyzesini meme kanseri nedeniyle kaybeden Jolie, yaptırdığı tetkikler sonucunda miras olarak aldığı bir gen mutasyonu nedeniyle kendisinin de aynı hastalığa yakalanma riski olduğunu öğrenince radikal bir karar vererek bıçak altına yatmış ve mastektomi operasyonu geçirmişti.
Çocuklarını erkenden bu dünyada annesiz bırakmamak için böyle bir karar aldığını söyleyen Jolie, geçirdiği operasyondan bir süre sonra yine hastalanma riski yüzünden rahim ve yumurtalıklarını da aldırmıştı.
Jolie, yüzde 87 meme, yüzde 50 yumurtalık kanserine yakalanma riski olduğunu açıklamıştı.