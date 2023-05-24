Morgan Wade'den mastektomi açıklaması: İki göğsümü de aldıracağım

ANGELINA JOLIE DE MASTEKTOMİ AMELİYATI OLMUŞTU

Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie de yıllar önce aynı kararı vermiş, iki memesini de aldırmıştı.

Annesi Marcheline Bertrand'ı ve teyzesini meme kanseri nedeniyle kaybeden Jolie, yaptırdığı tetkikler sonucunda miras olarak aldığı bir gen mutasyonu nedeniyle kendisinin de aynı hastalığa yakalanma riski olduğunu öğrenince radikal bir karar vererek bıçak altına yatmış ve mastektomi operasyonu geçirmişti.

Çocuklarını erkenden bu dünyada annesiz bırakmamak için böyle bir karar aldığını söyleyen Jolie, geçirdiği operasyondan bir süre sonra yine hastalanma riski yüzünden rahim ve yumurtalıklarını da aldırmıştı.

Jolie, yüzde 87 meme, yüzde 50 yumurtalık kanserine yakalanma riski olduğunu açıklamıştı.