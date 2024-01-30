Muhabirin sorusu Kanye West'i kızdırdı: Eşini kontrol ettiğini söylüyorlar!

MUHABİRİN SORUSU KIZDIRDI

Tören esnasında bir TMZ muhabiri, eşi Bianca Censori hakkında yapılan haberlerle ilgili "İnsanlar, Bianca'nın özgür iradesi olup olmadığını merak ediyor. Bazıları onu kontrol ettiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

West, bu ifadelerin üzerine muhabirin elinden telefonu aldı ve ona "Bunu sormanın normal olduğunu mu düşünüyorsun? Ben bir insanım. Sırf beyaz bir kadın olduğun için gelip bana böyle saçma bir soru sorabileceğini mi düşünüyorsun? Bana eşim hakkında, özgür iradesi olup olmadığı hakkında soru soruyorsun" diyerek tepki verdi.