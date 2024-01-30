Muhabirin sorusu Kanye West'i kızdırdı: Eşini kontrol ettiğini söylüyorlar!

Son dönemde yaptığı ırkçı açıklamalar ve Yahudi karşıtı söylemleriyle tartışmaların odağında olan Kanye West, arkadaşının onurlandırıldığı törene simsiyah bir maske ile katıldı. West'in muhabirin sorusuna kızdığı anlar ise törene gölge düşürdü.

Muhabirin sorusu Kanye West'i kızdırdı: Eşini kontrol ettiğini söylüyorlar! - 1

Yahudi karşıtı ırkçı ifadeler kullanan ve bu yüzden hem birçok markayla iş birliği fırsatını yitiren Kanye West gündemden düşmüyor.

Ünlü rapçi, Charlie Wilson'ın Hollywood’un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olduğu törene katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Muhabirin sorusu Kanye West'i kızdırdı: Eşini kontrol ettiğini söylüyorlar! - 2

46 yaşındaki West taktığı siyah maskeyle törenin en dikkat çeken ismi oldu.

Törene Snoop Dogg, Tyler the Creator, Jimmy Jam, Babyface, Ty Dolla $ign gibi müzisyenler de katıldı.

Muhabirin sorusu Kanye West'i kızdırdı: Eşini kontrol ettiğini söylüyorlar! - 3

MUHABİRİN SORUSU KIZDIRDI

Tören esnasında bir TMZ muhabiri, eşi Bianca Censori hakkında yapılan haberlerle ilgili "İnsanlar, Bianca'nın özgür iradesi olup olmadığını merak ediyor. Bazıları onu kontrol ettiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

West, bu ifadelerin üzerine muhabirin elinden telefonu aldı ve ona "Bunu sormanın normal olduğunu mu düşünüyorsun? Ben bir insanım. Sırf beyaz bir kadın olduğun için gelip bana böyle saçma bir soru sorabileceğini mi düşünüyorsun? Bana eşim hakkında, özgür iradesi olup olmadığı hakkında soru soruyorsun" diyerek tepki verdi.

Muhabirin sorusu Kanye West'i kızdırdı: Eşini kontrol ettiğini söylüyorlar! - 4

"BEN BİR EFSANEYİM ANLADIN MI?"

Rapçi sözlerine "Deli misin? Burası Amerika. Senin özgür iraden var mı? Yoksa şeytan için mi çalışıyorsun? Ben bir efsaneyim anladın mı? Charlie Wilson'ı desteklemek için buradayım. Gelip de bana eşim hakkında saçma sorular soruyorsun. O benim eşim" diye devam etti ve daha sonra telefonu muhabire iade etti.

Muhabirin sorusu Kanye West'i kızdırdı: Eşini kontrol ettiğini söylüyorlar! - 5
DAHA FAZLA GÖSTER