Muhabirin sorusu Kanye West'i kızdırdı: Eşini kontrol ettiğini söylüyorlar!
Son dönemde yaptığı ırkçı açıklamalar ve Yahudi karşıtı söylemleriyle tartışmaların odağında olan Kanye West, arkadaşının onurlandırıldığı törene simsiyah bir maske ile katıldı. West'in muhabirin sorusuna kızdığı anlar ise törene gölge düşürdü.
Yahudi karşıtı ırkçı ifadeler kullanan ve bu yüzden hem birçok markayla iş birliği fırsatını yitiren Kanye West gündemden düşmüyor.
Ünlü rapçi, Charlie Wilson'ın Hollywood’un ünlü Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olduğu törene katıldı.