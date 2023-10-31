Musa Orhan'a hakaretten yargılanan Hazal Kaya hakkında karar
Ünlü oyuncu Hazal Kaya hakkında Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Oyuncunun avukatı, Hazal Kaya'nın beraat ettiğini duyurdu.
Batman'da yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya yaptığı paylaşımla destek veren Hazal Kaya hakkında açılan davada karar çıktı.
Kaya hakkında, Musa Orhan'a "hakaret" gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.