Mustafa Erdoğan hakkında Aspendos Arena'da 'izinsiz kazı- sondaj' ve 'kaçak yapı' davası

Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 2008'e kadar sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, restorasyon çalışmaları nedeniyle gösterilerini durdurdu. Daha sonra 2 bin yıllık antik tiyatroya yakın Belkıs Mahallesi'nde Hüseyin Avni Aykol'a ait bir alan kiralandı. Burada 1260 metrekarelik, 5 bin kişilik 'Aspendos Arena' kuruldu.



TAHLİYE VE YIKIM KARARLARI KESİNLEŞTİ

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 2017'de geçici olarak inşa edilen gösteri merkezinin yıkımına karar verdi. Bunun üzerine arazi sahibi Aykol, tahliye davası açtı. Bu süreçte ayrıca Serik Belediyesi'nin kaçak yapılarla ilgili hem yıkım hem idari para cezası, üst mahkeme kararlarıyla kesinleşti. 'Aspendos Arena' ile ilgili hukuki süreçte en son nisan ayında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Hukuk Dairesi, kiracı firmanın Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin arazinin tahliyesine yönelik karara itirazını reddetti.