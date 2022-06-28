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Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da

Haberler | 28.06.2022 - 11:07 - Son Güncelleme : 28.06.2022 - 11:24

90'lı yılların en ünlü modellerinden biri olan Naomi Campbell tatil için bu yıl da Bodrum’u tercih etti. Kızı ve yakın arkadaşlarıyla lüks bir villada tatil yapan Campbell, tekne keyfi yaparken objektiflere yansıdı.

Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da - 1

Dünyaca ünlü top model ve oyuncu Naomi Campbell tatil sezonunu ’da açtı.

Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da - 2

KIZI VE YAKIN ARKADAŞLARIYLA GELDİ

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; daha önceki yıllarda da Bodrum’a sık sık gelen Campbell’e bu gelişinde iki yaşındaki kızı ve yakın arkadaşları da eşlik etti.

Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da - 3

LÜKS BİR VİLLA KİRALADI

52 yaşındaki ünlü model, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum’da lüks bir villa kiralayarak tatil yapıyor.

Geçtiğimiz gün Cennet Koyu'nda tekne gezisi yaparken objektiflere yansıyan Campbell’in, arkadaşlarıyla keyifli halleri dikkat çekti.

Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da - 4

KIZIYLA TATİL YAPIYOR

Campbell'ın taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdiği ve ismini paylaşmadığı kızı da tatilde fotoğraflandı.

Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da - 5

90'lı yılların fırtına gibi esen ünlü modeli Campbell geçtiğimiz mart ayında, kızıyla Vogue İngiltere dergisi için ilk kez objektif karşısına geçerek poz vermişti.

Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da - 6

"EVLAT EDİNMEDİM"

Daha sonra Campbell’in kızını taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdiği öğrenilmiş ancak babasının kim olduğu açığa kavuşmamıştı.

Kızıyla ilgili ayrıntıları gizli tutan model, “Evlat edinmedim. O benim kızım" demişti.

Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da - 7

"YAPTIĞIM EN İYİ ŞEY"

Campbell, verdiği röportajda, kızının çok sakin bir bebek olduğunu söyleyerek, "Hayal edebileceğim en büyük lütuf. Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey. Bir gün anne olacağımı her zaman biliyordum" diye konuşmuştu.

İşte Naomi Campbel'in Bodrum tatilinden yansıyan diğer kareler...

Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da - 8
Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da - 9
Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da - 10
Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da - 11

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