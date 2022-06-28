Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da

"YAPTIĞIM EN İYİ ŞEY"

Campbell, verdiği röportajda, kızının çok sakin bir bebek olduğunu söyleyerek, "Hayal edebileceğim en büyük lütuf. Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey. Bir gün anne olacağımı her zaman biliyordum" diye konuşmuştu.

İşte Naomi Campbel'in Bodrum tatilinden yansıyan diğer kareler...