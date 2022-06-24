Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı

Haberler - ntv.com.tr | 24.06.2022 - 15:29 - Son Güncelleme : 24.06.2022 - 15:31
Marvel dünyasının en yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın Los Angeles prömiyeri ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.
Filmde Jane karakterini canlandıran Natalie Portman, film prömiyerinde Celine markalı ışıltılı bir elbise tercih etti. Anita Ko marka mücevheri ve Jimmy Choo ayakkabılarıyla gecenin en şık ismi oldu.
Amerikalı oyuncu Tessa Thompson, Armani Prive imzalı hologram etkisi yaratan bir elbise giydi. Oyuncu bel dekolteli elbisesini Stuart Weitzman ayakkabılarla tamamladı.
Galaksinin Koruyucuları serisinden Chris Pratt, prömiyere katılan isimler arasındaydı.
Thor karakterini canlandıran Avusturalyalı oyuncu Chris Hemsworth, kırmızı halıda eşi Elsa Pataky ile poz verdi.
Chris Hemsworth prömiyere ailesi ile beraber katıldı.
Karen Gillian, prömiyerde çiçekli Oscar de la Renta imzalı elbisesiyle boy gösterdi.
Jaimie Alexander, Marc Jacobs tasarımı mor bir elbise giydi.
Filmin kötü adamını canlandıran Christian Bale ve eşi prömiyerde siyah kombinleriyle uyumlu bir görünüm yakaladı.
İşte Thor: Love and Thunder'ın Los Angeles prömiyerinden yansıyan görüntüler...
Filmin yönetmeni Taika Waititi
Kat Dennings
Elsa Pataky
Natalie Portman
Chris Hemsworth
Natalie Portman