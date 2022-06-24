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Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı

Haberler - ntv.com.tr | 24.06.2022 - 15:29 - Son Güncelleme : 24.06.2022 - 15:31

Başrollerinde Chris Hemworth, Natalie Portman ve Christian Bale’in yer aldığı Thor: Love and Thunder filminin Los Angeles prömiyeri gerçekleşti. Prömiyere film oyuncularının yanı sıra Marvel sinema evreninin sevilen karakterlerini canlandıran Chris Pratt ve Karen Gillian gibi isimler de katıldı.

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 1

dünyasının en yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın Los Angeles prömiyeri ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 2

Filmde Jane karakterini canlandıran , film prömiyerinde Celine markalı ışıltılı bir elbise tercih etti. Anita Ko marka mücevheri ve Jimmy Choo ayakkabılarıyla gecenin en şık ismi oldu.

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 3

Amerikalı oyuncu Tessa Thompson, Armani Prive imzalı hologram etkisi yaratan bir elbise giydi. Oyuncu bel dekolteli elbisesini Stuart Weitzman ayakkabılarla tamamladı.

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 4

Galaksinin Koruyucuları serisinden Chris Pratt, prömiyere katılan isimler arasındaydı.

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 5

Thor karakterini canlandıran Avusturalyalı oyuncu , kırmızı halıda eşi Elsa Pataky ile poz verdi.

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 6

Chris Hemsworth prömiyere ailesi ile beraber katıldı.

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 7

Karen Gillian, prömiyerde çiçekli Oscar de la Renta imzalı elbisesiyle boy gösterdi.

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 8

Jaimie Alexander, Marc Jacobs tasarımı mor bir elbise giydi.

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 9

Filmin kötü adamını canlandıran Christian Bale ve eşi prömiyerde siyah kombinleriyle uyumlu bir görünüm yakaladı.

İşte Thor: Love and Thunder'ın Los Angeles prömiyerinden yansıyan görüntüler...

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 10

Filmin yönetmeni Taika Waititi

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 11

Kat Dennings

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 12

Elsa Pataky

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 13

Natalie Portman

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 14

Chris Hemsworth

Natalie Portman ve Chris Hemsworhth Thor: Love and Thunder Los Angeles prömiyerine katıldı - 15

Natalie Portman

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