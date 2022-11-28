Nicole Kidman Hugh Jackman'in şapkasını 100 bin dolara sattı

Son dönemde Big Little Lies, The Undoing ve Being the Ricardos gibi yapımlarla öne çıkan ödüllü oyuncu Nicole Kidman, Broadway sahnesinde ayakta alkışlandı.
2008 yılında Avusturalya adlı filmde başrollerini paylaştığı Hugh Jackman’in The Music Man adlı Broadway müzikalinden sonra sahneye çıkan oyuncu, Jackman tarafından imzalanan şapkayı açık artırmaya çıkardı.
Kidman sahnede satışı gerçekleştirdikten sonra uzun bir süre ayakta alkışlandı.
Satıştan elde edilen 100 bin doların Broadway Cares/Equity Fights Aids adlı yardım kuruluşuna bağışlanacağı açıklandı.
Kidman’ın başarısını kutlayan Jackman da sosyal medya hesabından “Nicole Kidman’in cömertliği karşısında nutkum tutuldu. Harikasın. Arkadaşlığın ve desteğin için çok teşekkürler” dedi.
Jackman sahnede arkadaşını överken 30 yıldır arkadaşı olan Kidman’ın cömertliğini şaşırtıcı bulmadığını söyledi.
Hugh Jackman ve Nicole Kidman aralarında Cate Blanchett, Naomi Watts, Isla Fisher ve Russel Crowe gibi isimlerin bulunduğu ünlü Avusturalyalı oyuncular arasında yer alıyor.
Baz Luhrmann'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avusturalyalı (2008) İkinci Dünya Savaşı öncesinde gizemli İngiliz aristokrat Lady Sarah Ashley ile sert mizaçlı Drover'ın romantik ilişkisini konu alıyor.