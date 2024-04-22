Nilgün Belgün'den Suphiye Orancı yorumu: Bir hata 4 kez yapılmaz

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme ve DNA sonucuyla kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkmıştı. Günlerdir gündemden düşmeyen olayla ilgili Nilgün Belgün sessizliğini bozdu.

Nilgün Belgün'den Suphiye Orancı yorumu: Bir hata 4 kez yapılmaz - 1

Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Kızlarından Duygu Nebioğlu, DNA testi ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Nilgün Belgün'den Suphiye Orancı yorumu: Bir hata 4 kez yapılmaz - 2

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın yardımıyla son olarak 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak istiyor.

Nilgün Belgün'den Suphiye Orancı yorumu: Bir hata 4 kez yapılmaz - 3

Annesi Suphiye Orancı'nın 4 değil, 6 çocuğu olduğunu ifade eden Duygu Nebioğlu, ablasının da bir ünlünün çocuğu olduğunu söylemiş ve bu iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Nilgün Belgün'den Suphiye Orancı yorumu: Bir hata 4 kez yapılmaz - 4

Uğur Dündar, Ümit Besen, Ferdi Özbeğen, İbrahim Tatlıses gibi birçok ismin adı söz konusu iddia ile gündeme gelirken; Metin Akpınar'ın yakın dostu Nilgün Belgün konuyla ilgili açıklama yaptı.

Nilgün Belgün'den Suphiye Orancı yorumu: Bir hata 4 kez yapılmaz - 5

"İLİŞKİLER İKİ KİŞİLİKTİR"

X hesabından açıklama yapan usta oyuncu, "Artık hiçbir şeye şaşırmam derken bu 4 kızın babalarını aramalarına annelerinin bu kadar fütursuz umursamaz olmasına gerçekten çok şaşırdım.Bir tane değil 4 kızın da aynı durumda olması?" dedi.

Ardından bir paylaşım daha yapan Belgün, "Başıma bir şey gelmeyecekse; bir kadın ne ilişki yaşarsa yaşasın karşısındaki erkeğin fikrini almadan çocuk doğurmamalı. İlişki ve kararlar iki kişiliktir... Bir hata 4 kez yapılırsa o artık zevke girer diye bir söz vardır" ifadelerini kullandı.

Nilgün Belgün'den Suphiye Orancı yorumu: Bir hata 4 kez yapılmaz - 6

Öte yandan Nilgün Belgün, Duygu Nebioğlu ilk ortaya çıktığında da Metin Akpınar ile bu karesini paylaşıp şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu fotoğraf 1976'da Devekuşu Kabare'de ilk profesyonel oyunculuğumu sergilediğim 'Haneler' adlı oyunun müzik provasından… Benim için anısı ve değeri çok büyüktür. Metin Akpınar benim hem ustam, hem patronum hem de sahne partnerimdi o yıllarda… Son zamanlarda hiç olmadığı kadar özel hayatıyla ilgili gündemde… Her insanın yaşamında hataları, yanlışları olduğu gibi sanatçıların da olabilir. Herkes hatasından ve yanlışından kendi sorumludur ve bedelini de kendi öder, ödemiştir de. Metin Akpınar sanatıyla yıllarca halkı gülümsetmiş yüzünü güldürmüş bir aktördür. Şu anda 82 yaşında olan bir sanatçının artık üstüne gitmemeli. Zaten yaşadıklarından yeterince üzülen bu adamın daha fazla saygınlığını yıpratmamalı. İtibarsızlaştırmadan daha fazla üzülmesine neden olmadan konuyu kapatıp onu kızlarıyla baş başa bırakmalı diye düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki bu değerli insanların yeri asla dolmuyor… Onları yaşarken güzel anmak değerini bilmek zorundayız. Bunları eski bir dost olarak ustasından çok şey öğrenen bir öğrenci olarak söylemek istedim… Hassas bir durum ve asla dedikodu malzemesi yapılacak bir olay değil."

DAHA FAZLA GÖSTER