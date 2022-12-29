NTV'de Empati'ye konuk olan Ezel Akay: Annem ile aramda nefret ve aşk ilişkisi vardı

"BAZEN BIKIYORUM AZMETMEKTEN"

Taylan “Peki azimli birisi misindir?” diye sordu. Akay “Evet, insanın kendisiyle ilgili fikirleri daha az önemliyken başkalarınınki belirleyici oluyor. Ben genellikle çok azimli bilinirim. Bazen bıkıyorum azmetmekten tembelliğe kaçıyorum" diye yanıtladı.

Taylan, Akay’a geleceğe dair endişelerinin olup olmadığını sordu. Akay “Yaşlanıyoruz ve yaşlılık o kadar hoş bir şey değil. Henüz yeni yaşlanıyoruz daha yolun başındayız onun için alışması kolay olmuyor” dedi.