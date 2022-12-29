NTV'de Empati'ye konuk olan Ezel Akay: Annem ile aramda nefret ve aşk ilişkisi vardı

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında konuğu yönetmen Ezel Akay'ı konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Akay yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
Taylan programa başlarken “Özverili olmak ne anlama geliyor senin için? Kendini özverili biri olarak tanımlar mısın?” diye sordu. Akay “Zamanını, vücudunu, aklını feda etmektir. Ben çok önemsiyorum bunu çünkü verdikçe zenginleşirsin. Sen verirken karşı taraf bunu anlamayabilir ama dünya anlar” diyerek açıkladı.
Taylan “Peki azimli birisi misindir?” diye sordu. Akay “Evet, insanın kendisiyle ilgili fikirleri daha az önemliyken başkalarınınki belirleyici oluyor. Ben genellikle çok azimli bilinirim. Bazen bıkıyorum azmetmekten tembelliğe kaçıyorum" diye yanıtladı.
Taylan, Akay’a geleceğe dair endişelerinin olup olmadığını sordu. Akay “Yaşlanıyoruz ve yaşlılık o kadar hoş bir şey değil. Henüz yeni yaşlanıyoruz daha yolun başındayız onun için alışması kolay olmuyor” dedi.
Taylan “Mesleğini seçerken ailenin etkisi oldu mu?” sorusunu yöneltti. Akay “Benim annem multiyetenek bir kadındı. Maraton koşuculuğu yapmış ve aynı zamanda konservatuarı 3. sınıftan kabul edilip ailesi istemediği için gidememiş. Sonrasında çok aşık bir şekilde evlenmiş kendi yapamadığı ne varsa çocuklarına aktarmıştır. Kardeşlerimin birisi heykeltraş diğer ikisi müzisyen ben ise sanatın merkezindeyim. Annemin yapamadıklarının içinde kalmış olması bütün yeteneklerini bize yansıttı. Annem gibi yeteneklerimizden mahrum kalmayalım diye çok teşfik edildik. Kendisini 86 yaşında iki sene önce kaybettim” dedi.
Taylan, Akay’a anlattılarından sonra annesi ile ilişkisini sordu. Akay "Annem ile ilişkim aşk ve nefret ilişkisiydi. Benim annem kendi otoritesine meraklı bir kadındı ve üç erkek çocuğunu tek başına büyüttü" diye yanıtladı.
Taylan “Çocukken ne olmak istediğini hatırlıyor musun? En parlak hayalin neydi?” diye sordu. Akay “Çocukken atom mühendisi olmak isterdim ama makine mühendisi oldum. Daha küçük yaşta sanatçı olsam sanat yönüne gitsem daha üretken olurdum heralde” dedi.