NTV'de Empati'ye konuk olan yazar Murathan Mungan: Sanatta hiyerarşi yoktur

"REKABETÇİ BİR TOPLUMDA ÇOCUKLARIMIZI YETİŞTİRİYORUZ"

Sohbetin devamında Taylan “İnsan kimliğini ve kendisini nasıl ifade eder?” sorusunu yöneltti.

Mungan “Son zamanlarda yerli yersiz kullanılan psikolojik kavramlar var. Bunlardan biri ; Ego. Ego insan doğasının bir parçasıdır fakat önemli olan onu nasıl yönetebilidiğimizdir. Egosuz insan var mı onu bilemiyorum. Rekabetçi bir toplumda çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Mesela sanatta hiyerarşi yoktur" cevabını verdi.