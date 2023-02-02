NTV'de Empati'ye konuk olan yazar Murathan Mungan: Sanatta hiyerarşi yoktur

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına yazar Murathan Mungan konuk etti. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Mungan yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
Taylan, Mungan’dan çocukluğundan bahsetmesini istedi. Mungan “Zor bir çocukluk geçirdim. Bütün hayatını çocuklukta geçirdiğin travmalara bağlamak bana kalırsa erişkinliği reddetmek demektir. Ben öz annemi 17 yaşındayken gördüm. Büyüklerimin o zaman düşündükleri gerekçeler bir yana ne olursa olsun çocukları gerçeklerle büyütmek lazım” dedi.
Taylan “Şarkılar, şiirler veya romanlar kendini ifade etmene yetiyor mu?” diye sordu.
Mungan “Yaptığım uğraşa şair-yazar diyorum. Kendime seçtiğim ilkeler doğrultusunda herkesin kimliksizleştiği bir dünya diliyorum. Sınırların ve sınıfların olmadığı bir ütopyadan bahsediyorum. Şu an geldiğimiz noktada eskinin ütopyasını yaşıyoruz" dedi.
Sohbetin devamında Taylan “İnsan kimliğini ve kendisini nasıl ifade eder?” sorusunu yöneltti.
Mungan “Son zamanlarda yerli yersiz kullanılan psikolojik kavramlar var. Bunlardan biri ; Ego. Ego insan doğasının bir parçasıdır fakat önemli olan onu nasıl yönetebilidiğimizdir. Egosuz insan var mı onu bilemiyorum. Rekabetçi bir toplumda çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Mesela sanatta hiyerarşi yoktur" cevabını verdi.