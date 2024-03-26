Nurgül Yeşilçay 2 yılda 15 kilo verdi
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay 2 yılda 15 kilo verdiğini söyledi.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay 30 günde 17 kilo verdiği iddialarına açıklık getirdi.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay 30 günde 17 kilo verdiği iddialarına açıklık getirdi.
Oyuncu sosyal medya hesabında "30 günde 17 kilo verilmez. 2 yılda 15 kilo... Hatta ilk aylar hiç veremeyip vazgeçmek istiyorsun vazgeçmezsen vermeye başlıyorsun" ifadelerini kullandı.
Yeşilçay daha önce aralıklı oruç yaptığını söylemiş ve "Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok" ifadelerini kullanmıştı.