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Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisinden eğlenceli görüntüler

Haberler - ntv.com.tr | 25.08.2022 - 11:28 - Son Güncelleme : 25.08.2022 - 11:38

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile evlenmeye hazırlanan şarkıcı Oğuzhan Koç, arkadaşlarıyla bir araya gelerek bekarlığa veda partisi yaptı.

Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisinden eğlenceli görüntüler - 1

Uzun süredir birlikte olan  (30) ve Oğuzhan Koç (37) çifti yakında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisinden eğlenceli görüntüler - 2

Bekarlığa veda partisi düzenleyen Koç arkadaşlarıyla bir araya geldi. Koç'un yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler de partiye katılan isimler arasındaydı.

Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisinden eğlenceli görüntüler - 3

Partinin en büyük sürprizi ise şüphesiz Demet Özdemir oldu. Oyuncu yüzünün basılı olduğu maskeleri giyen arkadaşlarıyla beraber eğlenceli bir poz verdi.

İşte Koç'un eğlenceli bekarlığa veda partisinden görüntüler...

Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisinden eğlenceli görüntüler - 4
Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisinden eğlenceli görüntüler - 5
Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisinden eğlenceli görüntüler - 6

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