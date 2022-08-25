Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisinden eğlenceli görüntüler

Haberler - ntv.com.tr | 25.08.2022 - 11:28 - Son Güncelleme : 25.08.2022 - 11:38
Uzun süredir birlikte olan Demet Özdemir (30) ve Oğuzhan Koç (37) çifti yakında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Bekarlığa veda partisi düzenleyen Koç arkadaşlarıyla bir araya geldi. Koç'un yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler de partiye katılan isimler arasındaydı.
Partinin en büyük sürprizi ise şüphesiz Demet Özdemir oldu. Oyuncu yüzünün basılı olduğu maskeleri giyen arkadaşlarıyla beraber eğlenceli bir poz verdi.
İşte Koç'un eğlenceli bekarlığa veda partisinden görüntüler...