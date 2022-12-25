Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı

Olgunlaşma enstitülerinin markası olan "Bohça" mağazasının ikinci şubesi İstanbul'da Galataport'ta açıldı. Geleneksel Türk el sanatlarıyla hazırlanan ürünlerin satışa sunulduğu mağazanın açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı. Emine Erdoğan, el emeği ürünleri inceleyerek yapım teknikleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 1

El işlemesi elbiseler, ev dekorasyon ürünleri, geleneksel el sanatları teknikleriyle hazırlanan çeyizlikler...

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki olgunlaşma enstitülerinin ortak markası "Bohça" mağazasının ikinci şubesi İstanbul Galataport'ta açıldı.

Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 2

Mağazanın açılışını,, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı.

Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 3

Emine Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Fatma Nebahat Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un eşi Eymen Muş da eşlik etti.

Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 4

Dilek Hanif, Canan Yaka, Zehra Işık ve Suzan Toplusoy gibi moda ve tasarım dünyasından ünlü isimler de açılışa katıldı.

Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 5

Emine Erdoğan, Bohça mağazasının uluslararası bir marka haline getirilmesi için tasarımcılardan destek istedi.

Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 6

Mağaza Galataport'un Paket Postanesi bölümünde yer alıyor.

Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 7
Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 8
Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 9
Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 10
Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 11
Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 12
Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 13
Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 14
Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı - 15

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