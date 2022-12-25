Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı

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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki olgunlaşma enstitülerinin ortak markası "Bohça" mağazasının ikinci şubesi İstanbul Galataport'ta açıldı.
Mağazanın açılışını,, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı.
Emine Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Fatma Nebahat Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un eşi Eymen Muş da eşlik etti.
Dilek Hanif, Canan Yaka, Zehra Işık ve Suzan Toplusoy gibi moda ve tasarım dünyasından ünlü isimler de açılışa katıldı.
Emine Erdoğan, Bohça mağazasının uluslararası bir marka haline getirilmesi için tasarımcılardan destek istedi.
Mağaza Galataport'un Paket Postanesi bölümünde yer alıyor.