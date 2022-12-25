Olgunlaşma enstitülerinin markası 'Bohça'nın Galataport'taki yeni mağazasını Emine Erdoğan açtı

Emine Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Fatma Nebahat Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un eşi Eymen Muş da eşlik etti.