Ölümden dönen Jeremy Renner yürümeye başladı

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, 1 Ocak'ta evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki ABD'li aktör, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
Durumunun ağır olduğu bildirilen Renner, iyileşmeye başladığını hastane yatağından sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmuş, ardından tedavisine evde devam edilmeye başlanmıştı.
Geçirdiği ölümcül kazada ciddi künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar yaşayan ünlü aktör, dün fizik tedavi seansı sırasında özel bir koşu bandında yürürken çekilen görüntüsünü 37,1 milyonluk sosyal medya hesabından paylaştı.
Renner, şimdiye dek geçirdiği iki ciddi ameliyatın ardından yürümeye başladığı haberiyle hayranlarını sevindirdi.
Nevada şerifinin olay raporuna göre, ünlü aktörün yeğeninin kamyonu karda mahsur kalmıştı. Ünlü oyuncu, kamyonu sokağa çektikten sonra, kar küreme makinesinin yeğenine doğru kaymaya başladığını görmüştü.
Çalışır haldeki kar küreme aracından inip, karların arasına dalan Jeremy Renner araç tarafından ezilmişti. Doktor komşusu, çok kan kaybeden ve bacağı ciddi şekilde yaralanan aktöre ilk müdahaleyi yapmıştı.
Yaşanan kazaya dair ABD'nin Nevada eyaletindeki Washoe İlçesi Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
"1 Ocak 2023, sabah saat 09:00 civarında, Washoe İlçesi Şerif Ofisi, Nevada, Reno'daki Mt. Rose Otoyolu bölgesinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya müdahale etti. Ekipler olay yerine vardıklarında sağlık görevlileriyle koordineli olarak Bay Jeremy Renner'ın bir sağlık helikopteriyle yerel bir bölge hastanesine tıbbi nakli yapıldı. Jeremy Renner, bu kazada yaralanan tek kişi olarak kayıtlara geçirildi."