Ölümden dönen Madonna tedavi sonrası ilk kez görüntülendi

New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Madonna, daha sonra taburcu edilmiş ve tedavisine evde devam edilmişti. Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden tedavi gören Madonna, günler sonra ilk kez objektiflere takıldı.

Ölümden dönen Madonna tedavi sonrası ilk kez görüntülendi - 1

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilen, ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen "pop müziğin kraliçesi" Madonna, iyileşti. 64 yaşındaki pop yıldızı, New York sokaklarından görüntülendi.

Lauren Conlin adlı hayranı, Madonna'nın görüntüsünü TikTok'ta yayınladı.

N-LIFE HABERLERİ

Ölümden dönen Madonna tedavi sonrası ilk kez görüntülendi - 2

Kısa videoda siyah şort ve siyah tişört giymiş halde görülen Madonna, bir arkadaşıyla ayaküstü sohbet ediyor.

Ölümden dönen Madonna tedavi sonrası ilk kez görüntülendi - 3

Madonna, 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kaysayan dünya turnesine hazırlandığı dönemde, New York'taki otel odasında tepkisiz halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ölümden dönen Madonna tedavi sonrası ilk kez görüntülendi - 4

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

"Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna'nın entübe edildiği öğrenilmişti. Şarkıcının durumunun ciddi oluşundan dolayı hastalık haberi bir süre saklı tutulmuş, daha sonra menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

Madonna'nın dünya turnesi de ertelenmişti.

Ölümden dönen Madonna tedavi sonrası ilk kez görüntülendi - 5

"EN KÖTÜ HABERE HAZIRLANDIK"

Ünlü yıldızın ailesi, hastalık sonrası yaptıkları ilk açıklamada, onun mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının bile önünde tuttuğunu ve bunun ölümcül hale gelmesinden korktuklarını söylemişti.

Aile, durumun çok ciddi olduğunu, günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını ve kendilerini en kötü habere hazırladıklarını belirtmişti.

Ölümden dönen Madonna tedavi sonrası ilk kez görüntülendi - 6

"KENDİNİ HALA GENÇ SANIYOR"

Madonna'nın ailesi, “Kendini hala genç, üstelik de yenilmez sanıyor. Ancak böyle değil. Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik. Madonna’nın ucunda ölüm bile olsa ününü ve kariyerini sağlığı dahil her şeyin önüne koyacağından korkuyoruz” demişti.

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