Ölümden dönen Madonna tedavi sonrası ilk kez görüntülendi

"EN KÖTÜ HABERE HAZIRLANDIK"

Ünlü yıldızın ailesi, hastalık sonrası yaptıkları ilk açıklamada, onun mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının bile önünde tuttuğunu ve bunun ölümcül hale gelmesinden korktuklarını söylemişti.

Aile, durumun çok ciddi olduğunu, günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını ve kendilerini en kötü habere hazırladıklarını belirtmişti.