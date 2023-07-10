Ölümden dönen Madonna tedavi sonrası ilk kez görüntülendi
New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Madonna, daha sonra taburcu edilmiş ve tedavisine evde devam edilmişti. Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden tedavi gören Madonna, günler sonra ilk kez objektiflere takıldı.
Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilen, ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen "pop müziğin kraliçesi" Madonna, iyileşti. 64 yaşındaki pop yıldızı, New York sokaklarından görüntülendi.
Lauren Conlin adlı hayranı, Madonna'nın görüntüsünü TikTok'ta yayınladı.