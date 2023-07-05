Hastaneye kaldırılan Madonna'nın sınırlarını zorladığı ortaya çıktı: En iyisi olmak istiyordu

"SINIRLARINI ZORLAMAYA DEVAM ETTİ"

Bir başka kaynak ise "Madonna uzun bir süredir çok yoğun ve kendine çok dikkat etmiyor. Sınırlarını zorlamaya devam etti" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ EN KÖTÜSÜNE HAZIRLADIK"

Öte yandan, Madonna’nın aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu, günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını ve kendilerini en kötü habere hazırladıklarını söylemişti.



Şarkıcının durumunun ciddi oluşundan dolayı hastalık haberini bir süre saklı tuttuklarını söyleyen aile, onun mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının bile önünde tuttuğunu ve bunun ölümcül hale gelmesinden korktuklarını açıklamıştı.