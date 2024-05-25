Ölümlü set kazası davasında yeni gelişme: Alec Baldwin'in talebi reddedildi

SET ÇALIŞANI SUÇLU BULUNDU

Öte yandan birkaç hafta önce sette "ateşli silahların güvenliğinden" sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed suçlu bulunmuş ve "kasıtsız adam öldürme suçundan" doğrudan cezaevine gönderilmişti.

18 ay cezaevinde kalacağı ve 5 bin dolar ceza ödeyeceği belirtilen Reed'in avukatları ise Baldwin'in asıl sorumlu kişi olduğunu öne sürmüştü.