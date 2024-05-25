Ölümlü set kazası davasında yeni gelişme: Alec Baldwin'in talebi reddedildi
“Rust” filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmenini kazara öldüren ABD’li aktör Alec Baldwin, ikinci kez "kasıtsız adam" öldürme ile suçlanıyor. Devam eden davanın son duruşmasında hakim, Baldwin'in eylemiyle ilgili iddianamenin düşürülmesi talebini reddetti.
"Rust" filminin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. 2023 yılının ocak ayında "kasıtsız adam öldürme" ile suçlanan aktörün hakkındaki suçlamalar üç ay sonra düşmüştü.