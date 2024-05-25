Ölümlü set kazası davasında yeni gelişme: Alec Baldwin'in talebi reddedildi

“Rust” filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmenini kazara öldüren ABD’li aktör Alec Baldwin, ikinci kez "kasıtsız adam" öldürme ile suçlanıyor. Devam eden davanın son duruşmasında hakim, Baldwin'in eylemiyle ilgili iddianamenin düşürülmesi talebini reddetti.

Ölümlü set kazası davasında yeni gelişme: Alec Baldwin'in talebi reddedildi - 1

"Rust" filminin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. 2023 yılının ocak ayında "kasıtsız adam öldürme" ile suçlanan aktörün hakkındaki suçlamalar üç ay sonra düşmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Ölümlü set kazası davasında yeni gelişme: Alec Baldwin'in talebi reddedildi - 2

Ortaya çıkan yeni kanıtların ardından 65 yaşındaki oyuncuya yeniden "kasıtsız adam öldürme" suçlaması yöneltildi.

Ölümlü set kazası davasında yeni gelişme: Alec Baldwin'in talebi reddedildi - 3

BALDWIN'İN AVUKATLARINDAN JÜRİYE SUÇLAMA

Baldwin'in avukatları iddianamenin düşürülmesini talep ettikten sonra 17 Mayıs'ta yapılan duruşmada, New Mexico eyalet savcısının jüri üyelerine savunma tanıklarını sorgulayabileceklerini söylememesi ve aktörün davasına yardımcı olacak kanıtları dinlemelerini engellemesi nedeniyle büyük jürinin oyuncuya yönelik iddianamesinin sahtekarlık olduğunu savundu.

Ölümlü set kazası davasında yeni gelişme: Alec Baldwin'in talebi reddedildi - 4

YARGIÇ TALEBİ REDDETTİ

Devam eden davada ABD'li bir yargıç ise Alec Baldwin'in 2021'de yaşanan ölümcül bir film seti çekimiyle ilgili kasıtsız adam öldürme suçlamasının reddedilmesi yönündeki talebini reddetti.

Ölümlü set kazası davasında yeni gelişme: Alec Baldwin'in talebi reddedildi - 5

OYUNCUNUN DAVASI TEMMUZ AYINDA

Alec Baldwin'in 9 Temmuz'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Oyuncu eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Ölümlü set kazası davasında yeni gelişme: Alec Baldwin'in talebi reddedildi - 6

SET ÇALIŞANI SUÇLU BULUNDU

Öte yandan birkaç hafta önce sette "ateşli silahların güvenliğinden" sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed suçlu bulunmuş ve "kasıtsız adam öldürme suçundan" doğrudan cezaevine gönderilmişti.

18 ay cezaevinde kalacağı ve 5 bin dolar ceza ödeyeceği belirtilen Reed'in avukatları ise Baldwin'in asıl sorumlu kişi olduğunu öne sürmüştü.

Ölümlü set kazası davasında yeni gelişme: Alec Baldwin'in talebi reddedildi - 7

NE OLMUŞTU?

2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin çekimleri sırasında trajik bir kaza yaşanmıştı. Ünlü aktör Alec Baldwin, sette görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza’yı da ağır bir şekilde yaralamıştı. Aktör, görüntü yönetmeninin sette ölümüyle ilgili olarak "kasıtsız adam öldürmeyle" suçlanmıştı.

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