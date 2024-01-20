Ölümlü set kazasında gelişme: Alec Baldwin ikinci kez "adam öldürme" ile suçlanıyor

Alec Balwin'in elindeki silahla görüntü yönetmeninin vurulup hayatını kaybettiği "Rust" filminin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Baldwin ikinci kez "kasıtsız adam" öldürme ile suçlanıyor.

Ölümlü set kazasında gelişme: Alec Baldwin ikinci kez "adam öldürme" ile suçlanıyor - 1

"Rust" filminin  görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.

2023 yılının ocak ayında "kasıtsız adam öldürme" ile suçlanan aktörün hakkındaki suçlamalar üç ay sonra düşmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Ölümlü set kazasında gelişme: Alec Baldwin ikinci kez "adam öldürme" ile suçlanıyor - 2

Ortaya çıkan yeni kanıtların ardından 65 yaşındaki oyuncuya yeniden "kasıtsız adam öldürme" suçlaması yöneltildi.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, yeni kanıtlarda "oyuncunun tuttuğu silah değiştirilmişti" ifadesi yer alıyor.

Ölümlü set kazasında gelişme: Alec Baldwin ikinci kez "adam öldürme" ile suçlanıyor - 3

Baldwin'in avukatları "Mahkeme gününü bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Oyuncu eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Ölümlü set kazasında gelişme: Alec Baldwin ikinci kez "adam öldürme" ile suçlanıyor - 4

NE OLMUŞTU?

2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin çekimleri sırasında trajik bir kaza yaşanmıştı. Ünlü aktör Alec Baldwin, sette görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza’yı da ağır bir şekilde yaralamıştı.

Aktör, görüntü yönetmeninin sette ölümüyle ilgili olarak "kasıtsız adam öldürmeyle" suçlanmıştı.

Ölümlü set kazasında gelişme: Alec Baldwin ikinci kez "adam öldürme" ile suçlanıyor - 5

BOYKOT ÇAĞRISI

Film çekimlerinin yeniden başlaması haberi, pek çok sinema seyircisinin tepkisini çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları, film için "boykot" çağrıları yapmıştı.

Ölümlü set kazasında gelişme: Alec Baldwin ikinci kez "adam öldürme" ile suçlanıyor - 6

GERÇEK MERMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.

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