Ölümlü set kazasında gelişme: Alec Baldwin ikinci kez "adam öldürme" ile suçlanıyor
Alec Balwin'in elindeki silahla görüntü yönetmeninin vurulup hayatını kaybettiği "Rust" filminin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Baldwin ikinci kez "kasıtsız adam" öldürme ile suçlanıyor.
"Rust" filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.
2023 yılının ocak ayında "kasıtsız adam öldürme" ile suçlanan aktörün hakkındaki suçlamalar üç ay sonra düşmüştü.