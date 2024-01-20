Ölümlü set kazasında gelişme: Alec Baldwin ikinci kez "adam öldürme" ile suçlanıyor

GERÇEK MERMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.