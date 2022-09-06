Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence çocuğunun adını paylaştı

Haberler - ntv.com.tr | 06.09.2022 - 16:36 - Son Güncelleme : 06.09.2022 - 17:49
X-Men serisi, Açlık Oyunları, Umut Işığım ve Joy gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Jennifer Lawrence, uzun süren sessizliğini bozdu.
Amerikan Vogue dergisine kapak olan Lawrence, kariyer, annelik ve evliliği üzerine samimi açıklamalarda bulundu.
2019 yılında sanat galerisi işleten Cooke Maroney ile evlenen oyuncu, oğlunun adını da ilk defa paylaştı. Geçtiğimiz şubat ayında Maroney ile ilk defa çocuk sahibi olan yıldız, oğlunun adının ‘Cy’ olduğunu açıkladı.
Yıldız oğlunun adını Amerikan ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını açıkladı.
32 yaşındaki yıldız, “Annelik hakkında konuşmak çok korkutucu. Herkes bambaşka bir deneyim yaşıyor çünkü. Bazı arkadaşlarım ilk başta anneliğe sevmeyebileceğimi söyledi. Kendime ‘Herkes bebeğimi kedimden daha çok seveceğimi söyleyip duruyor. Ama bu doğru değil. Belki onu kedim kadar severim?” ifadelerini kullandı.
Oyuncu, “Doğum yaptığımın ertesi günü hayatımın yeniden başladığını hissettim. Kendime ‘Bugün hayatımın ilk günü’ dedim. Ona aşık olmuştum” dedi.
“Kalbim hiç bilmediğim bir kapasiteye ulaştı. Eşimi de buna dahil ediyorum” diyen yıldız, bir anne olarak rollerinde ne tür bir değişim yaşayacağını merak ettiğini söyledi.