Oscar'da Ucuz Roman (Pulp Fiction) sahnesi

Haberler - ntv.com.tr | 28.03.2022 - 11:16
Quentin Tarantino’nun 1994 yapımı kült filmi Ucuz Roman’ın (Pulp Fiction) oyuncuları 2022 Oscar Ödülleri sahnesinde buluştu. Samuel L. Jackson, Uma Thurman ve John Travolta dün gece Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen törenin sahnesinde bir araya geldi.
Üç oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını alan ismi açıklamak üzere sahnedeydi.
Samuel L. Jackson, “Ucuz Roman bir başyapıttı ama bu ikisi her şeyin bir dans yarışmasıyla ilgili olduğunu düşünüyor” derken, Uma Thurman ve John Travolta arkada dans etmeye başladı.
Jackson daha sonra sahnede yanında getirdiği çantaya yöneldi. Üç oyuncu, Ucuz Roman’ın meşhur ışıklı çanta sahnesini canlandırarak çantadan En İyi Erkek Oyuncu’nun adını yazan kartı çıkardı ve Will Smith adını anons etti.
Filmde kullanılan ışıklı Bond çantası, sinema seyircisi tarafından, içinde ne olduğu bilinmeyen gizemli bir çanta olarak görülüyor.
Sahneye çıkan Will Smith, King Richard filmiyle kazandığı Oscar ödülünü teslim alırken Ucuz Roman oyuncularıyla sarıldı.
Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına layık görüldüğü törende, henüz adı anons edilmeden önce eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat atmasıyla Oscar gecesine damga vurdu.
Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in Zaferi' filminde Demi Moore, saçları üç numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.
İşte Will Smith'in sahneye çıkıp Chris Rock'a tokat atmasıyla Oscar tarihine geçtiği o anlar...