Oscar'da Ucuz Roman (Pulp Fiction) sahnesi

Haberler - ntv.com.tr | 28.03.2022 - 11:16

Sinema dünyasının kült yapımı Ucuz Roman’ın (Pulp Fiction) oyuncuları Samuel L. Jackson, Uma Thurman ve John Travolta dün gece yapılan 2022 Oscar Ödülleri töreninde sahnede bir araya geldi. Üç oyuncu, filmdeki meşhur ışıklı Bond çantasına gönderme yaptı.

Oscar'da Ucuz Roman (Pulp Fiction) sahnesi - 1

Quentin Tarantino’nun 1994 yapımı kült filmi Ucuz Roman’ın (Pulp Fiction) oyuncuları 2022 Ödülleri sahnesinde buluştu. Samuel L. Jackson, Uma Thurman ve John Travolta dün gece Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen törenin sahnesinde bir araya geldi.

Üç oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını alan ismi açıklamak üzere sahnedeydi.

Oscar'da Ucuz Roman (Pulp Fiction) sahnesi - 2

Samuel L. Jackson, “Ucuz Roman bir başyapıttı ama bu ikisi her şeyin bir dans yarışmasıyla ilgili olduğunu düşünüyor” derken, Uma Thurman ve John Travolta arkada dans etmeye başladı.

Oscar'da Ucuz Roman (Pulp Fiction) sahnesi - 3

Jackson daha sonra sahnede yanında getirdiği çantaya yöneldi. Üç oyuncu, Ucuz Roman’ın meşhur ışıklı çanta sahnesini canlandırarak çantadan En İyi Erkek Oyuncu’nun adını yazan kartı çıkardı ve Will Smith adını anons etti.

Oscar'da Ucuz Roman (Pulp Fiction) sahnesi - 4

Filmde kullanılan ışıklı Bond çantası, sinema seyircisi tarafından, içinde ne olduğu bilinmeyen gizemli bir çanta olarak görülüyor.

Oscar'da Ucuz Roman (Pulp Fiction) sahnesi - 5

Sahneye çıkan Will Smith, King Richard filmiyle kazandığı Oscar ödülünü teslim alırken Ucuz Roman oyuncularıyla sarıldı.

Oscar'da Ucuz Roman (Pulp Fiction) sahnesi - 6

Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına layık görüldüğü törende, henüz adı anons edilmeden önce eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat atmasıyla Oscar gecesine damga vurdu.

Oscar'da Ucuz Roman (Pulp Fiction) sahnesi - 7

Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in Zaferi' filminde Demi Moore, saçları üç numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.

Oscar'da Ucuz Roman (Pulp Fiction) sahnesi - 8

İşte Will Smith'in sahneye çıkıp Chris Rock'a tokat atmasıyla Oscar tarihine geçtiği o anlar...

Oscar'da Ucuz Roman (Pulp Fiction) sahnesi - 9
Oscar'da Ucuz Roman (Pulp Fiction) sahnesi - 10
Oscar'da Ucuz Roman (Pulp Fiction) sahnesi - 11

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