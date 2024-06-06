Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek
Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi
İki çocuk sahibi olan oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar 2010 yılında boşandı. Çift, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girdi.
Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.