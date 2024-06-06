Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi

Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek - 1

İki çocuk sahibi olan oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar 2010 yılında boşandı. Çift, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girdi.

Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek - 2

Sabah'ın haberine göre; Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme oldu. Reha Muhtar, 15 yaşındaki oğlu Poyraz için Deniz Uğur'a iştirak nafakası davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi, tarafların yapmış oldukları savunmaların ardından kararını bildirdi.

Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek - 3

Hakim, Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

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