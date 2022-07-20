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Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde

Haberler | 20.07.2022 - 11:52

Bir süredir birlikte olan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer Marmaris tatillerinde görüntülendi.

Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde - 1

Yasak Elma dizisinin yıldızı oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, İtalya tatillerinin ardından soluğu Marmaris'te aldı.

Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde - 2

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tekne turu yapan çifte arkadaşları da eşlik etti.

Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde - 3

Selimiye'ye demir atan ikili, güneşin ve denizin tadını çıkardı, seabob ile eğlenceli anlar yaşadı.

Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde - 4

Ünlü oyuncu, ardından deniz bisikletini kullandı.

Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde - 5

Çiftin romantik anları da kameralar yansıdı.

İşte diğer kareler...

Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde - 6
Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde - 7
Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde - 8
Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde - 9
Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde - 10
Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde - 11
Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde - 12
Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde - 13

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