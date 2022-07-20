Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer tatilde

Haberler | 20.07.2022 - 11:52
Yasak Elma dizisinin yıldızı oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, İtalya tatillerinin ardından soluğu Marmaris'te aldı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tekne turu yapan çifte arkadaşları da eşlik etti.
Selimiye'ye demir atan ikili, güneşin ve denizin tadını çıkardı, seabob ile eğlenceli anlar yaşadı.
Ünlü oyuncu, ardından deniz bisikletini kullandı.
Çiftin romantik anları da kameralar yansıdı.
İşte diğer kareler...