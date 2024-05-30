Oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede rol alan Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. 38 yaşında hayata veda eden Çomoğlu, Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İki yıldır kanser tedavisi gören oyuncu Gülşah Çomoğlu (38), geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.
Eşinin ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan eşi Gökhan Günal, “Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik” dedi.