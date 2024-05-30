Oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yüksek Sosyete, Umudun Kıyısında, Behzat Ç., Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru adlı yapımlarda rol alan Gülşah Çomoğlu, İki Efendinin Kuşağı, Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp ve Venedik Taciri adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.