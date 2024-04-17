Oyuncu Rebecca Ferguson kendisini ağlatan aktörün adını açıklamıyor

"EĞER İYİ BİR İNSANSAN BU KONUDA ENDİŞELENME"

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti:



"Ama birlikte çalıştığım muhteşem rol arkadaşlarımdan 'Ne yaptığının farkındasın değil mi?' diye telefonlar aldım. Ben de 'Aman Tanrım. Hayır farkında değilim'dedim. Yani dürüst olmak gerekirse bu benim sorumluluğumda değil. Gerçekten umurumda değil. Ama şöyle diyebilirim: Harikasın ama benim hikayem benim hikayemdir ve eğer iyi bir insansan bu konuda endişelenme"