Oyuncu Rebecca Ferguson kendisini ağlatan aktörün adını açıklamıyor

Dune: Çöl Gezegeni, Görevimiz Tehlike, Zihin Gezgini ve Silo gibi yapımlarla tanınan oyuncu Rebeccca Ferguson, bir filmin setinde rol arkadaşının kendisini azarladığını ve küfrettiğini açıklamıştı. Oyuncu, bu açıklamasının ardından aldığı tepkileri paylaştı.

Oyuncu Rebecca Ferguson kendisini ağlatan aktörün adını açıklamıyor - 1

Son olarak Dune: Çöl Gezegeni serisinin devam filmiyle izleyiciyle buluşan İsveçli oyuncu Rebecca Ferguson yıllar önce bir aktörle yaşadığı hadiseyi anlatmıştı.

Rol arkadaşının sette bağırıp küfrettiğini belirten oyuncu, bu aktörün sektörde "bir numara" olduğunu ve kendisinin ise o dönem hiçbir güvencesi olmadığını söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Oyuncu Rebecca Ferguson kendisini ağlatan aktörün adını açıklamıyor - 2

Oyuncu, açıklamalarının ardından rol arkadaşlarının paniklediğini söyledi.

Kendisine bağıran aktörün adını vermeyen Ferguson, açıklamalarının bu kadar büyük bir etki yaratmasından dolayı şaşkın olduğunu söyledi.

Oyuncu Rebecca Ferguson kendisini ağlatan aktörün adını açıklamıyor - 3

Ferguson "Sınırlarımın nerede olduğunu biliyorum. Ancak röportajın amacı o kişiyi bulmak değildi; elbette insanlar çok ilgilendi. Ama sorulan soru beni heyecanlandırdı. Soru şuydu: Kariyerinizde kabul edemeyeceğiniz bir an oldu mu? Ve bu kişiyle çalışmak benim için çok net bir andı" dedi.

Oyuncu Rebecca Ferguson kendisini ağlatan aktörün adını açıklamıyor - 4

"EĞER İYİ BİR İNSANSAN BU KONUDA ENDİŞELENME"

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Ama birlikte çalıştığım muhteşem rol arkadaşlarımdan 'Ne yaptığının farkındasın değil mi?' diye telefonlar aldım. Ben de 'Aman Tanrım. Hayır farkında değilim'dedim. Yani dürüst olmak gerekirse bu benim sorumluluğumda değil. Gerçekten umurumda değil. Ama şöyle diyebilirim: Harikasın ama benim hikayem benim hikayemdir ve eğer iyi bir insansan bu konuda endişelenme"

Oyuncu Rebecca Ferguson kendisini ağlatan aktörün adını açıklamıyor - 5

Rol arkadaşının sette bağırıp küfrettiğini belirten oyuncu, adını vermek istemediği rol arkadaşının "Sen kendine oyuncu mu diyorsun? Ben bununla mı çalışacağım şimdi?" dediğini belirtti.

Oyuncu Rebecca Ferguson kendisini ağlatan aktörün adını açıklamıyor - 6

KİM BU AKTÖR?

Görevimiz Tehlike serisinin yedinci filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm"de Tom Cruise başrolleri paylaşan İngiliz oyuncu, bu kişinin Cruise veya Zihin Gezgini filminde birlikte çalıştığı Hugh Jackman olmadığını söyledi.

Bazıları ise bu kişinin Hercules filmindeki rol arkadaşı Dwayne Johnson olduğunu öne sürdü.

Johnson konuyla ilgli "Rebecca sette cenneten inmiş bir melek gibiydi. O kadına bayılıyorum. Bu kişinin kim olduğunu bilmek isterim" dedi.

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