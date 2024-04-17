Oyuncu Rebecca Ferguson kendisini ağlatan aktörün adını açıklamıyor
Dune: Çöl Gezegeni, Görevimiz Tehlike, Zihin Gezgini ve Silo gibi yapımlarla tanınan oyuncu Rebeccca Ferguson, bir filmin setinde rol arkadaşının kendisini azarladığını ve küfrettiğini açıklamıştı. Oyuncu, bu açıklamasının ardından aldığı tepkileri paylaştı.
Son olarak Dune: Çöl Gezegeni serisinin devam filmiyle izleyiciyle buluşan İsveçli oyuncu Rebecca Ferguson yıllar önce bir aktörle yaşadığı hadiseyi anlatmıştı.
Rol arkadaşının sette bağırıp küfrettiğini belirten oyuncu, bu aktörün sektörde "bir numara" olduğunu ve kendisinin ise o dönem hiçbir güvencesi olmadığını söyledi.