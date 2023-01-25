Özcan Deniz ve Samar Dadgar evlendi

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in bir süredir birlikte olduğu Samar Dadgar ile evlendiği iddia edildi.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar evlendi - 1

Şarkıcı Özcan Deniz, yaklaşık 1,5 senedir birlikte olduğu Samar Dadgar ile dünyaevine girdi.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar evlendi - 2

Habertürk'ün haberine göre, çift Zekeriyaköy'de nikah masasına oturdu.

2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan Deniz, tasarımcı Samar Dadgar ile birlikteliğe başlamıştı.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar evlendi - 3

İddialara göre, Deniz ve Dadgar 20 Ocak'ta sürpriz bir şekilde evlendi. Çiftin nikahına küçük bir arkadaş grubu katıldı.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar evlendi - 4

İddialara göre, bu evliliğe karşı çıkan Deniz'in annesi törene katılmadı.

N-LIFE HABERLERİ

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