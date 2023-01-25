Özcan Deniz ve Samar Dadgar evlendi

Şarkıcı Özcan Deniz, yaklaşık 1,5 senedir birlikte olduğu Samar Dadgar ile dünyaevine girdi.
Habertürk'ün haberine göre, çift Zekeriyaköy'de nikah masasına oturdu.
2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan Deniz, tasarımcı Samar Dadgar ile birlikteliğe başlamıştı.
İddialara göre, Deniz ve Dadgar 20 Ocak'ta sürpriz bir şekilde evlendi. Çiftin nikahına küçük bir arkadaş grubu katıldı.
İddialara göre, bu evliliğe karşı çıkan Deniz'in annesi törene katılmadı.