Özcan Deniz ve Samar Dadgar evlendi

Habertürk'ün haberine göre, çift Zekeriyaköy'de nikah masasına oturdu.



2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan Deniz, tasarımcı Samar Dadgar ile birlikteliğe başlamıştı.