Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan nikah pozları

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz bir süredir birlikte olduğu tasarımcı Samar Dadgar ile evlendi. Zekeriyaköy'de nikah masasına oturan çiftin nikahından ilk kareler ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı, eşi Dadgar ile gerçekleştirdiği özel çekimden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.
2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan Deniz, tasarımcı Samar Dadgar ile birlikteliğe başlamıştı.
Dadgar, paylaşımına "Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim! Hiç duraksamadan, şüphe etmeden her kalp atışında... Seni seçmeye devam edeceğim! Ve yüzlerce dünyada yüzlerce hayat içinde, gerçekliğin her türlüsünde seni seçerdim. Seni bulurdum kocam" notunu düştü.
Özcan Deniz'in bu evliliğe karşı çıkan ve daha önce konuyla alakalı, "İstemiyorum" yorumunu yapan annesi Kadriye Deniz ise törene katılmamıştı.
Kadriye Deniz, geçtiğimiz aylarda, "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna "Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum. Ama istemiyorum" yanıtını vermişti.