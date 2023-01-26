Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan nikah pozları

Şarkıcı Özcan Deniz, yaklaşık 1,5 senedir birlikte olduğu Samar Dadgar ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikahına dair ilk fotoğraflar ortaya çıktı.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan nikah pozları - 1

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz bir süredir birlikte olduğu tasarımcı Samar Dadgar ile evlendi. Zekeriyaköy'de nikah masasına oturan çiftin nikahından ilk kareler ortaya çıktı.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan nikah pozları - 2

Ünlü şarkıcı, eşi Dadgar ile gerçekleştirdiği özel çekimden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan nikah pozları - 3

2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan Deniz, tasarımcı Samar Dadgar ile birlikteliğe başlamıştı.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan nikah pozları - 4

"SENİ SEÇİYORUM"

Dadgar,  paylaşımına "Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim! Hiç duraksamadan, şüphe etmeden her kalp atışında... Seni seçmeye devam edeceğim! Ve yüzlerce dünyada yüzlerce hayat içinde, gerçekliğin her türlüsünde seni seçerdim. Seni bulurdum kocam" notunu düştü.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan nikah pozları - 5

TÖRENE KATILMADI

Özcan Deniz'in bu evliliğe karşı çıkan ve daha önce konuyla alakalı, "İstemiyorum" yorumunu yapan annesi Kadriye Deniz ise törene katılmamıştı.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan nikah pozları - 6

"İLLA NİKAH MASASINA MI OTURMAK LAZIM?"

Kadriye Deniz, geçtiğimiz aylarda, "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna  "Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum. Ama istemiyorum" yanıtını vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

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