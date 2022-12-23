Pakize Suda son yolculuğuna uğurlandı

'UZUN SÜREDİR ALZHEİMER HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU'

Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, "Teyzem uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu. Bizim için son dönemlere kadar zor bir süreç oldu. Tedavisi devam etti, fakat en son pıhtı attı. Pıhtı atmasıyla beraber yoğun bakıma kaldırdık. Felç oldu. Felç olduktan sonra da solunum ve dolaşım sisteminde bozukluklar yaşanmaya başladı ve maalesef kaybettik. Tüm Türkiye'nin sevenlerinin başı sağ olsun diyorum. Üzgünüz" dedi.